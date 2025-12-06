Marrakech: les deux nouveaux passages souterrains en chantier avancent à grands pas

Les travaux de réalisation de deux passages souterrains aux carrefours des routes nationales n°7 et n°8, au nord-ouest de Marrakech, se poursuivent conformément à la programmation technique et au calendrier du projet. Objectif: améliorer la fluidité du trafic, renforcer la sécurité routière et faciliter l’accès aux principaux axes de la ville.

Selon des sources contactées par Le360, l’avancement des gros œuvres sur le passage situé sur la RN7, à l’intersection de la route de Safi, de l’avenue Moulay Abdellah et de l’axe venant de Casablanca vers la nouvelle gare routière, dépasse désormais 85%.

Les mêmes sources précisent que les fondations, ouvrages d’art, murs de soutènement, passages souterrains et structures métalliques destinées aux installations techniques sont achevés en grande partie. Les trottoirs, dont les travaux ont atteint 80%, ont été aménagés en tenant compte de la circulation piétonne et des exigences d’accessibilité.

Voies latérales, éclairage public, réseaux d’eau…

Le taux d’avancement des voies latérales et des bretelles avoisine, quant à lui, 70%, contribuant à une meilleure organisation des flux routiers et à la réduction de la pression sur la circulation de surface. En parallèle, environ 60% de l’éclairage public a été installé, avec des équipements à haute efficacité énergétique, tandis que 95% des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunications ont été déviés sans interruption des services.

D’importants progrès ont également été enregistrés sur le passage souterrain lié à la RN8, au croisement de la route d’Essaouira et de l’axe menant au quartier M’hamid. Les grands travaux y sont réalisés à hauteur de 75%, comprenant les fondations, murs de soutènement, ouvrages souterrains et autres composantes techniques du projet.

La construction de deux nouveaux passages souterrains à Marrakech avance bien. (M.Oubarka/Le360)

Les trottoirs y affichent un taux d’exécution de près de 70%, avec l’aménagement de passages dédiés aux piétons répondant aux standards de sécurité et d’esthétique urbaine. Les voies latérales et bretelles atteignent également un avancement similaire, ce qui devrait fluidifier la circulation et réduire les points de congestion sur cet axe stratégique.

Lire aussi : Marrakech lance la construction de son premier parking souterrain collectif

S’agissant de l’éclairage public, le taux de réalisation s’élève à environ 40%. Les opérations de déviation des réseaux approchent, elles, les 80%, dans le respect des normes techniques et en tenant compte de la configuration du site et de l’intensité du trafic.

Avec la poursuite du chantier au même rythme, les équipes devraient progressivement passer aux phases de finition, comprenant plantation, signalisation horizontale et verticale, ainsi que l’embellissement des abords urbains des deux passages.

Selon les mêmes sources, ces deux projets constitueront une véritable valeur ajoutée pour la modernisation des accès de Marrakech. Ils contribueront à renforcer l’attractivité urbaine de la ville, améliorer la qualité de ses infrastructures routières et optimiser la sécurité et la mobilité pour l’ensemble des usagers.