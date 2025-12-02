Société

Inauguration d’une salle de contrôle de vidéosurveillance dans l’ancienne médina de Marrakech

قاعة المراقبة بالكاميرا بمراكش

La salle de contrôle de vidéosurveillance dans la médina de Marrakech.

Une salle de contrôle de vidéosurveillance a été inaugurée, ce mardi 2 décembre au siège de la Brigade de la police touristique relevant du district de police de l’ancienne médina à Marrakech.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/12/2025 à 15h34

La salle de contrôle de vidéosurveillance, dont l’inauguration s’est déroulée ce mardi en présence notamment du préfet de police de Marrakech, Mohamed Mchichou, et de plusieurs cadres sécuritaires, se veut un centre avancé de suivi et de surveillance des diverses activités au sein de l’ancienne médina de Marrakech.

Dotée d’équipements technologiques modernes, la nouvelle salle couvrira l’ensemble des points d’entrée et de sortie de ce lieu mythique, en plus des places, esplanades et sites historiques, permettant ainsi aux équipes sécuritaires d’intervenir avec célérité en cas de besoin.

قاعة المراقبة بالكاميرا بمراكش
قاعة المراقبة بالكاميرا بمراكش
قاعة المراقبة بالكاميرا بمراكش

قاعة المراقبة بالكاميرا بمراكش. DR

Selon le commandant divisionnaire chef de l’état-major des corps urbains, Abdellatif Kardad, l’ouverture de cette salle, rattachée au centre de commandement et de coordination à la préfecture de police, entend renforcer le système de vidéosurveillance de la médina et garantir une couverture complète de toutes les zones, en particulier celles qui connaissent une forte affluence de visiteurs et de touristes.

Lire aussi : Le chef de la police criminelle allemande encense l’efficacité des services de sécurité marocains

Il souligne que la salle dispose de 262 caméras de surveillance réparties sur les entrées et sorties du district de police, dont 176 caméras fixes, 23 caméras mobiles à 360°, 45 caméras de reconnaissance faciale et 18 caméras de lecture de plaques d’immatriculation, selon une stratégie minutieuse élaborée par des experts et techniciens relevant des services centraux de la préfecture de police.

Les équipes opérant dans cette salle ont bénéficié d’une formation spéciale, tandis que des dépendances complémentaires ont également été mises en place, notamment une salle de réunion dédiée aux situations d’urgence, en vue de garantir la célérité et l’efficacité des interventions sécuritaires.

L’inauguration de cette salle de contrôle de vidéosurveillance s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus visant à consolider le dispositif de sécurité à la cité ocre et à promouvoir l’utilisation de nouvelles technologies en matière de contrôle, l’objectif étant de renforcer le sentiment de sécurité chez les citoyens et les visiteurs, tout en assurant un suivi rigoureux et permanent de toutes les activités au sein des quartiers de la médina et de ses sites historiques.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/12/2025 à 15h34
#dgsn#Marrakech#salle de contrôle de vidéosurveillance#ancienne médina

