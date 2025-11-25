Politique

Le chef de la police criminelle allemande encense l’efficacité des services de sécurité marocains

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le président de la police criminelle de la République fédérale d’Allemagne (BKA- BUNDESKRIMINALAMT), Holger Munch, le 25 novembre 2025 à Marrakech.

Le président de la police criminelle de la République fédérale d’Allemagne (BKA- BUNDESKRIMINALAMT), Holger Munch, a salué, mardi 25 novembre à Marrakech, la «très bonne» coopération sécuritaire entre Rabat et Berlin.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/11/2025 à 20h41

«Je tiens à saluer cette très bonne coopération qui existe entre nos deux pays depuis des années et qui ne cesse de s’améliorer», a indiqué le président de la police criminelle de la République fédérale d’Allemagne (BKA- BUNDESKRIMINALAMT), Holger Munch, à la presse.

Cette déclaration intervient à l’issue de ses entretiens avec le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, en marge des travaux de la 93ème session de l’Assemblée générale d’Interpol, qui se tient du 24 au 27 novembre à Marrakech.

Lire aussi : AG d’Interpol à Marrakech. Lutte commune contre la criminalité au 21ème siècle: la formule de Abdellatif Hammouchi

«Nous en sommes très reconnaissants et nous l’apprécions vraiment», a-t-il dit, soulignant que les services de sécurité marocains sont «très performants».

Le Maroc et l’Allemagne peuvent compter l’un sur l’autre dans le domaine de la coopération sécuritaire, a assuré le président de la police criminelle allemande.

Marrakech accueille la grand-messe sécuritaire de l’année

Plus grand rassemblement mondial de dirigeants des services chargés de l’application de la loi, l’AG d’Interpol constitue une occasion pour les pays membres de nouer des relations et de partager leurs expériences.

Cette session, à laquelle participent plus de 800 délégués de 179 pays, dont 82 chefs de police, aborde diverses questions, notamment l’identification et le démantèlement de la criminalité transnationale organisée, le démantèlement des centres d’escroquerie transnationaux, le renforcement des capacités policières mondiales d’Interpol et la promotion de la place des femmes dans la police.

#Maroc-Allemagne#Holger Munch#Abdellatif Hammouchi#DGSN#coopération sécuritaire#DGST#AG d'Interpol

