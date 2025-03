La ville de Marrakech lance la construction de son premier parking souterrain collectif sur la place du 16 novembre, d’une superficie de 9.500 mètres carrés. Ce projet, qui fait partie du grand réaménagement du Guéliz, vise à résoudre le problème de stationnement dans la ville ocre.

Il est mis en œuvre en partenariat entre la mairie de la ville, le conseil régional de Marrakech-Safi, la wilaya de la région et le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Mohamed El Idrissi, premier adjoint au maire de Marrakech chargé des travaux publics, a indiqué, dans une déclaration pour Le360, que ce projet serait composé de deux étages souterrains d’une capacité allant jusqu’à 460 voitures, en plus d’un espace de stationnement pour 60 motos. La fin des travaux est prévue dans huit mois.

Le responsable municipal a souligné que ce parking, qui dispose de plusieurs entrées et sorties pour faciliter la circulation, comprend des installations modernes. Ainsi, note-t-il, l’étage supérieur sera réaménagé pour inclure une fontaine, un espace vert et un éclairage moderne, le tout pour préserver le caractère esthétique de la place du 16 novembre, qui accueille des événements locaux et internationaux.





El Idrissi a ajouté que ce parking souterrain disposera de dix bornes de recharge pour voitures électriques. Il a, par ailleurs, fait savoir que les travaux commenceront bientôt pour la construction d’un autre parking souterrain à Arsat Maâch, près de la célèbre place Jemaa El-Fna.

Ce projet représente une étape importante vers le renforcement des infrastructures de Marrakech et l’amélioration des conditions de transport au sein de la ville, notamment dans les zones à forte densité de trafic. Cela renforcera la position de la ville en tant que destination touristique mondiale, en offrant des installations modernes qui répondent aux besoins des résidents et des visiteurs.