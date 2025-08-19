Le modèle M Avenue, vitrine de Marrakech, s’exporte à l’international

Exposition d'un Portrait du Roi Mohammed VI, à M Avenue, dans le centre-ville de Marrakech, à l'occasion de la fête du Trône.

À l’écart de l’animation de la médina, mais au cœur de Marrakech, M Avenue s’impose comme un nouveau pôle urbain mêlant loisirs, culture, santé et résidences haut de gamme. Depuis son inauguration en décembre 2021, cette artère piétonne bordée de grandes enseignes internationales et de marques locales ambitionne de redessiner l’offre de divertissement et de services de la ville ocre.

Fort de son succès à Marrakech, le concept M Avenue est désormais en cours d’exportation, indique le magazine Jeune Afrique. À Lomé, au Togo, les travaux de terrassement ont d’ores et déjà commencé pour accueillir une nouvelle M Avenue dès 2028. En Côte d’Ivoire, une implantation est programmée à Riviera 1, à Abidjan, tandis qu’une tour de 40 étages sera construite à Cocody pour accueillir le premier hôtel Four Seasons d’Afrique de l’Ouest. Au Gabon, Nabil Slitine et ses partenaires participent au vaste projet d’aménagement de la Baie des rois à Libreville, où une tour de 40 étages combinera hôtel, bureaux, résidences et centre commercial.

Le montant des investissements varie selon les sites, oscillant entre 200 et 300 millions d’euros, mais chacun de ces projets est conçu pour s’adapter aux spécificités économiques, culturelles et urbaines locales, écrit Jeune Afrique. À Marrakech, et sur plusieurs hectares, M Avenue propose une offre diversifiée: boutiques de mode, espaces de loisirs, résidences de standing et restaurants.

L’avenue abrite notamment le complexe culturel Meydène, doté d’un théâtre de 400 places, d’une salle d’exposition et d’un parcours immersif retraçant l’histoire et l’imaginaire de Marrakech. Le rooftop accueille le restaurant marocain haut de gamme Le Douar. L’avenue compte aussi la M Clinic, spécialisée dans la médecine et la chirurgie esthétique, ainsi que des résidences et hôtels de prestige, tels que M Residences et le Four Seasons.

Selon les compteurs de flux, M Avenue attire environ cinq millions de visiteurs par an. Le projet est porté par l’ingénieur civil et entrepreneur Nabil Slitine, fondateur de Nasli Holding. Après avoir accompagné l’ouverture du Four Seasons Marrakech en 2011, il a choisi de transformer un terrain de cinq hectares adjacent en un écosystème urbain complet, plutôt qu’en simple extension hôtelière. L’investissement global s’élève à plus d’un milliard de dirhams, écrit-on.

Initialement pensé pour inclure un incubateur de start-up, le projet a finalement intégré un espace de coworking dédié aux métiers du digital, faute de structures locales adaptées.Pour Nabil Slitine, chaque déclinaison doit répondre aux besoins de son environnement. Si la présence d’une clinique est systématique, la spécialité peut varier. Les espaces culturels, eux, conservent une place centrale, mais avec des thématiques et technologies ajustées.

La restauration constitue également un pilier stratégique. Nasli Holding a créé la société Gourmet Collection, qui gère à la fois des marques propres (comme Le Douar) et des franchises internationales (Akira Back, Toro Toro, Gontran-Cherrier). «La restauration est un ingrédient clé pour créer une destination lifestyle vivante», souligne le promoteur au magazine panafricain.

Avec M Avenue, Nabil Slitine revendique une philosophie claire: concevoir des lieux hybrides où se mêlent culture, commerce, santé et hospitalité. Cette approche, née à Marrakech, vise désormais à transformer d’autres capitales africaines en pôles urbains attractifs, adaptés à un mode de vie cosmopolite.