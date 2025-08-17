Croisières: le Royaume retrouve sa place, dans un marché en plein essor

En 2024, les compagnies de croisières ont accueilli plus de 34 millions de passagers à travers le monde. Les prévisions pour 2025 annoncent près de 38 millions de voyageurs, illustrant la solidité de ce marché et l’appétit intact pour les voyages maritimes.

Les chiffres d’affaires atteignent désormais des sommets, oscillant entre 25 et 44 milliards de dollars selon les méthodes de calcul, avec une croissance attendue pour les années à venir, indique le quotidien Les Inspirations Éco.

Les Caraïbes continuent de dominer le marché, concentrant la majorité des itinéraires, tandis que la Méditerranée confirme sa place de destination phare. Parallèlement, les croisières d’exploration, qu’elles soient polaires ou tropicales, séduisent un public en quête d’expériences uniques.

Les armateurs investissent massivement dans des navires innovants, capables de transporter plusieurs milliers de passagers tout en offrant des services variés, du théâtre au parc aquatique, en passant par des restaurants gastronomiques et des espaces de bien-être.

Sur le plan international, quelques géants dictent les grandes orientations. Carnival Corporation & plc reste le leader incontesté, avec plus de 40% des passagers mondiaux. Royal Caribbean Group, basé à Miami, détient plus d’un quart du marché et mise sur des navires emblématiques comme ceux de la classe Oasis ou Icon. MSC Cruises, ancré entre l’Italie et la Suisse, poursuit une croissance rapide grâce à une flotte en modernisation accélérée.

Cette domination n’empêche pas l’arrivée de nouveaux acteurs sur des segments spécialisés, qu’il s’agisse de croisières de luxe ou de petites unités hautement personnalisées, rapporte le quotidien.

Le Royaume a connu un âge d’or au début des années 2010, accueillant jusqu’à un demi-million de croisiéristes par an, rappelle Les Inspirations Éco. Toutefois, les années suivantes ont marqué un recul, avec seulement 227.000 passagers en 2018. La crise sanitaire a quasiment figé toute activité, les escales devenant rares et souvent annulées.

Depuis deux ans, le Royaume retrouve progressivement sa place sur la carte mondiale des croisières. Tanger Ville a accueilli 104.000 passagers en 2024, un chiffre qui témoigne d’un regain d’intérêt des compagnies pour cette escale stratégique. Agadir et Casablanca enregistrent également une reprise notable, attirant à nouveau des navires transatlantiques et des circuits combinant Méditerranée et Atlantique, écrit-on encore.

Pour 2025, le Royaume devrait accueillir au minimum 71.400 passagers avec les seules escales déjà inscrites, un chiffre qui pourrait encore augmenter avec des ajouts de dernière minute.

À Agadir, plus de 20 escales sont programmées entre octobre et décembre, avec des navires transportant en moyenne 1.800 passagers, soit plus de 36.000 visiteurs potentiels. Tanger Ville débutera sa saison dès août, avec des paquebots accueillant souvent plus de 2.000 passagers chacun. Casablanca se positionne sur des escales plus espacées mais prestigieuses, attirant une clientèle haut de gamme.

La concentration des escales en fin d’année privilégie des conditions climatiques agréables et des circuits combinant Espagne, Portugal, Canaries et côtes marocaines, explique le quotidien.

La dépense moyenne à terre, estimée entre 50 euros et 100 dollars par passager, laisse entrevoir des retombées directes de plusieurs millions d’euros pour les villes concernées, sans compter l’effet indirect sur la restauration, les transports et les services culturels.

Les grands opérateurs mondiaux sont à nouveau présents: TUI Cruises, AIDA, Norwegian Cruise Line, Oceania, Azamara, Crystal, Holland America, Viking ou Phoenix Reisen à Agadir; Silversea, Celebrity Cruises, P&O Cruises, Oceania et Fred, Olsen à Tanger; Silversea, Virgin Voyages et P&O Cruises à Casablanca.

Cette diversité traduit une ouverture à plusieurs segments de clientèle, du voyageur familial au croisiériste de luxe, renforçant la visibilité du Royaume comme destination maritime.

Le Royaume ne se contente plus d’accueillir des croisiéristes étrangers. Les voyageurs nationaux embarquent de plus en plus souvent. Citée par Les Inspirations Éco, Imane Arif, directrice communication de Macrosiere.ma, souligne que les chiffres de cette année sont en nette progression. La croisière, autrefois perçue comme un luxe réservé aux seniors ou aux hauts revenus, devient accessible grâce à des promotions et des réservations anticipées.

Les activités proposées, allant des sports aux restaurants et soirées thématiques, font de ce type de voyage une expérience riche et souvent addictive.

Le Royaume dispose d’atouts indéniables, tant par sa position géographique que par la diversité de ses escales. La réussite dépendra de l’amélioration de l’accueil portuaire, de la fluidité des formalités et de l’enrichissement de l’offre à terre.

Pour les Marocaines et les Marocains, c’est l’occasion d’adopter un mode de voyage longtemps perçu comme inaccessible et qui pourrait devenir, à terme, un segment à part entière du tourisme dans le Royaume.