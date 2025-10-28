LGV Kénitra–Marrakech: l’ONCF lance un vaste appel d’offres pour la construction des nouvelles gares et technicentres

Le chantier de la grande vitesse entre Kénitra et Marrakech s’accélère. Un appel d’offres vient d’être lancé pour la construction des nouvelles gares et centres de maintenance. L’objectif est de doter le futur tronçon d’une infrastructure ferroviaire moderne et adaptée à la croissance attendue du trafic.

L’appel d’offres est structuré en neuf lots distincts, répartis selon les zones géographiques et les types d’infrastructures à réaliser:

- Lot 1: Gare Grand Stade de Hassan II

- Lot 2: Gare Casa Sud

- Lot 3: Gare Marrakech Guéliz et Technicentre de Marrakech

- Lot 4: Gare Aéroport de Casablanca

- Lot 5: Gare Aéroport de Rabat-Salé

- Lot 6: Ensemble de gares et stations de maintenance à Sidi Taibi, Sidi Bouknadel, Sidi Abdellah, Salé Tabriquet, Aïn Attiq, Zénata Ville Nouvelle, Skhirat et Mohammedia Facultés

- Lot 7: Ensemble de gares et stations à Mohammedia, Sidi Bernoussi, Aïn Sebaâ, Hay Mohammadi, Sidi Maarouf, Nouvelle Médina, Mers Sultan, Casa Oasis et Casa-Voyageurs

- Lot 8: Ensemble de gares et stations à Ville Verte LGV, Ville Verte RER, Sidi Bouathmane, Sidi Ghanem, Stade de Marrakech, Benguérir, Settat et Casa Sud

- Lot 9: Technicentres de Nouaceur et Fès, et stations de maintenance de Meknès et Sidi Kacem

Lire aussi : Le Roi lance des projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca

Les entreprises retenues devront assurer la réalisation clé en main de chaque bâtiment, conformément aux exigences conceptuelles, fonctionnelles et techniques fixées par l’ONCF. Les prestations couvrent l’ensemble des travaux, depuis la construction des gares et technicentres jusqu’à l’aménagement des espaces extérieurs, paysagers et commerciaux, ainsi que les zones d’intermodalité (dépose-minute, taxis, stationnement, etc.).

Les technicentres et stations de maintenance, pour leur part, intégreront des ateliers équipés pour la maintenance du matériel roulant, des fosses techniques, des zones tertiaires pour le personnel, ainsi que des aménagements paysagers.