Rabat: ultimes travaux d’embellissement de la Place Ibn Sina avant la CAN

Une vue de la Place Ibn Sina à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 16/11/2025 à 17h30

VidéoLes travaux de rénovation de la place Ibn Sina (ex-Bourgogne) située au cœur du quartier de l’Agdal à Rabat avancent à un rythme soutenu en prévision de la Coupe d’Afrique des nations qui débutera le 21 décembre.

Plusieurs sociétés, mobilisées par la wilaya de Rabat, sont engagées dans la réalisation des travaux d’aménagement de la place Ibn Sina de Rabat et les abords du Stade El Barid.

D’une capacité de 20.000 places, le Stade El Barid a été agrandi et modernisé pour accueillir certains matchs de la CAN prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

La première grande soirée de cette enceinte sportive aura lieu ce jeudi 13 novembre, à l’occasion de la demi-finale des barrages africains du Mondial 2026 entre le Cameroun et la République démocratique du Congo. L’autre demi-finale et la finale se disputeront au stade Moulay El Hassan, également à Rabat.

Anciennement baptisée place de Bourgogne, l’esplanade Ibn Sina se trouve à l’intersection de plusieurs artères telles que les avenues Mahjoubi Aherdane, Omar Ibn Al Khattab et Fal Ouled Oumeir.

Celle dernière constitue la principale avenue du quartier de l’Agdal où se trouvent de nombreux cafés et restaurants branchés, pubs, lounges et enseignes internationales.

Le périmètre du stade Al Barid a été doté de nouveaux trottoirs et d’un parking souterrain. La chaussée a été consolidée avec la pose de nouvelles couches d’asphalte. Ce bitumage a également profité aux rues avoisinantes. Un éclairage public, des plus modernes, a été installé dans la région de même que de nouvelles signalisations routières incluant les feux tricolores.

Société

Economie

Société

