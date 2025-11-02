Sports

Rabat: en images, les travaux de finition aux abords du stade Al Barid

Les ultimes aménagements sont en cours autour du stade Al Barid, dans le quartier de l’Agdal, à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 02/11/2025 à 09h03

VidéoDernière ligne droite pour Al Barid: finitions, aménagements paysagers et second parking souterrain complètent une montée en gamme alignée sur les exigences des instances internationales.

Des travaux de finition d’envergure sont en cours aux abords du stade Al Barid (20.000 places). Entièrement repensée selon les standards internationaux les plus récents, l’enceinte est appelée à accueillir une partie des barrages africains qualificatifs au prochain Mondial. Longtemps délaissé, l’ancien équipement a été démoli puis reconstruit ex-nihilo, apportant au quartier de l’Agdal une signature architecturale résolument contemporaine.

Le nouveau complexe se distingue par une vaste couverture à l’architecture soignée, un dispositif de contrôle d’accès multipoint et un périmètre paysager aménagé pour la circulation des flux. La Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra a, par ailleurs, doté l’infrastructure d’un parking souterrain afin d’optimiser la capacité de stationnement et la fluidité lors des événements.

L’écosystème urbain immédiat est, lui aussi, requalifié: un deuxième parking souterrain est en cours de réalisation à proximité des annexes de l’Union socialiste des forces populaires et du Parti Authenticité et Modernité, renforçant ainsi l’offre globale de mobilité et la desserte du site.

En complément du stade Prince Moulay El Hassan, le stade Al Barid sera mobilisé pour les barrages africains qualificatifs à la Coupe du monde 2026, programmés du 13 au 16 novembre. Cette montée en gamme confirme l’ambition de la capitale de disposer d’infrastructures conformes aux exigences des instances sportives internationales, tant en matière d’accueil des publics que d’exploitation opérationnelle.

#Rabat#Infrastructures#Stade Al Barid

