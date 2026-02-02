Alerte météo. Fortes pluies parfois orageuses de lundi à mercredi

Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses (100 à 150 mm) sont attendues mercredi de 00h00 à 23h00 à Chefchaouen, M’Diq-Fnideq, Tetouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache et Fahs-Anjra, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Le même phénomène (40-80 mm) concernera, de lundi à 10h30 à mardi à 12h00, les provinces de M’Diq-Fnideq, Tetouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taounate et Al Hoceima, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, de fortes pluies, parfois orageuses, sont attendues sur plusieurs provinces: 25 à 40 mm à Sidi Kacem, Kénitra, Ifrane, Taza, Moulay Yaacoub, Sefrou, Fès, Khénifra, El Hajeb, Meknès, Béni Mellal, Azilal, Salé, Rabat, Khémisset et Sidi Slimane. Des cumuls plus importants, de 40 à 60 mm, sont en outre prévus mercredi, de 00h00 à 23h00, dans les provinces d’Al Hoceima, Taounate, Taza et Kénitra.

Par ailleurs, des chutes de neige de 40 à 60 cm, à partir de 1.500 m d’altitude, sont attendues de lundi (14h00) à mercredi (12h00) dans les provinces de Sefrou, Boulemane, Taza, Guercif, Ifrane, Midelt, Béni Mellal, Khénifra et Tinghir. Des cumuls de 10 à 40 cm devraient également être enregistrés à Al Haouz, Azilal, Ouarzazate, Chefchaouen et Al Hoceima.

De fortes rafales de vent, de 75 à 85 km/h, sont en outre prévues lundi de 10h30 à 23h00 dans les provinces de Taza, Jerada, Figuig, Guercif, Boulemane, Midelt, Taourirt et Nador. Le même phénomène est annoncé mardi de 00h00 à 20h00 à Boulemane, Sefrou, Taroudant, Ifrane, Tinghir, Figuig, Tata, Ouarzazate et Midelt.

Des rafales plus soutenues, de 75 à 100 km/h, sont enfin attendues de mardi (20h00) à mercredi (23h00) dans les provinces de M’Diq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taza, Taounate, Guercif, Al Hoceima, Moulay Yaacoub, Sefrou, Fès, Boulemane, Midelt, Ifrane, El Hajeb, Meknès, Khémisset, Taourirt, Oujda-Angad, Nador, Jerada, Figuig, Driouch, Berkane, Sidi Slimane, Kénitra et Sidi Kacem.

Un temps froid (-06/00 °C) est également attendu mardi dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Tinghir, Midelt et Ouarzazate.