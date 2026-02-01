Société

Alerte météo. Fortes rafales de vent, chute de neige, averses orageuses et temps froid de lundi à mercredi

Une maison submergée par la neige à Ouarzazate, le 18 février 2023.

Une maison submergée par la neige à Ouarzazate. AFP or licensors

De fortes rafales de vent, des chutes de neige à partir de 1500m, des pluies et averses orageuses fortes et un temps froid sont prévus, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/02/2026 à 12h44

Ainsi, de fortes rafales de vent (75 à 90 km/h) sont prévues lundi de 00h00 à 18h00 dans les provinces d’Al Hoceima, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, M’Diq-Fnideq, Tetouan, Tanger-Assilah, Figuig, Nador, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, Berkane, Driouch, Guercif, Ifrane, Taza, Boulemane, Sefrou, Kenitra, Taounate, Fes, El Hajeb, Midelt et Errachidia, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des chutes de neige (40-60 cm) à partir de 1500m sont attendues de lundi (14h00) à mercredi (12h00) dans les provinces d’Al Hoceima, Sefrou, Boulemane, Taza, Guercif, Ifrane, Midelt, Beni Mellal, Khenifra et Tinghir.

Durant la même période, des chutes de neige entre 10 et 40 cm seront enregistrées dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Ouarzazate et Chefchaouen.

Aussi, de fortes pluies et averses orageuses (50-80 mm) sont prévues, de lundi (06h00) à mardi (12h00) dans les provinces de Tanger-Assilah, Ouezzane, Fahs-Anjra, Al Hoceima, Chefchaouen, Tetouan, Larache, M’Diq-Fnideq et Taounate.

Le même épisode météorologique (30-50 mm) est prévu dans les provinces de Kénitra, Sidi Kacem, Salé, Sidi Slimane, Khemisset, Taza, Sefrou, Ifrane, Fès, Meknès, El Hajeb, Khenifra, Azilal, Beni Mellal, et Moulay Yaacoub.

En outre, un temps froid (-06/00 °C) est attendu mardi dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Tinghir, Midelt et Ouarzazate.

#Météo#Maroc

