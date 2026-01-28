Société

Alerte météo. Averses, fortes pluies et rafales de vent mercredi et jeudi dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq.. Fadel Senna / AFP

Des averses, de fortes pluies et rafales de vent sont prévues, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/01/2026 à 13h00

Des averses et des pluies fortes (60-100 mm) sont attendues, de mercredi à partir de 11h00 à jeudi à 18h00 dans les provinces de Tétouan, Chefchaouen, Larache, Taounate et Al Hoceima indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (30-60 mm) est également prévu à Fahs-Anjra, M’Diq-Fnideq, Tanger-Asilah, et Ouezzane, durant la même période.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75-95 km/h) toucheront de mercredi à 11h00 à jeudi à 18h00 Chefchaouen, Berkane, Fahs-Anjra, Al Hoceima, Oujda-Angad, Nador, Guercif, Driouch, M’Diq-Fnideq, Tétouan, Taourirt, Boulemane, Taza, Moulay Yacoub, Tata, Ouarzazate, Figuig, Jerada, Ouezzane, Tanger-Assilah, Taroudant, Tiznit, Sidi Kacem, Larache, Taounate, Tinghir, Kénitra, El Hajeb, Ifrane, Midelt, Meknès, Fès et Sefrou.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/01/2026 à 13h00
