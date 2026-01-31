Société

Alerte météo. Fortes rafales de vent, chutes de neige, pluies, averses orageuses et temps froid de lundi à mercredi

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq.. Fadel Senna / AFP

De fortes rafales de vent, des chutes de neige à partir de 1.500 m, des pluies et averses orageuses fortes et un temps froid sont prévus, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/01/2026 à 12h15

De fortes rafales de vent (75 à 90 km/h) sont prévues lundi de minuit à 12h dans les provinces d’Al Hoceima, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, M’Diq-Fnideq, Tetouan, Tanger-Assilah, Figuig, Nador, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, Berkane, Driouch, Guercif, Ifrane, Taza, Boulemane, Sefrou et Kenitra, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des chutes de neige (20-40 cm) à partir de 1.500m sont attendues de lundi (14h) à mercredi (12h) dans les provinces d’Al Hoceima, Sefrou, Boulemane, Taza, Guercif, Ifrane, Midelt, Beni Mellal et Khenifra.

Durant la même période, des chutes de neige entre 10 et 20 cm seront enregistrées dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Ouarzazate et Chefchaouen.

Aussi, des pluies et averses orageuses fortes (50-80 mm) sont prévues, de lundi à partir de 6h à mardi à 12h dans les provinces de Tanger-Assilah, Ouezzane, Fahs-Anjra, Al Hoceima, Chefchaouen, Tetouan, Larache, M’Diq-Fnideq et Taounate. De même, un temps froid (-06/00 °C) est attendu mardi dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Tinghir, Midelt et Ouarzazate.

