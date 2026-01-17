Pluies salvatrices à Essehoul: les agriculteurs renouent avec l’espoir d’une bonne campagne

Les agriculteurs de la région d’Essehoul, dans les environs de Rabat, ont accueilli avec une joie manifeste les précipitations abondantes qui se sont abattues samedi sur leur territoire, ravivant l’espoir d’une campagne agricole prometteuse.

Dans la nuit du vendredi au samedi, Rabat et ses zones limitrophes ont bénéficié de pluies soutenues, venant s’ajouter aux averses enregistrées au cours des derniers jours. En se rendant sur place, Le360 a pu constater l’ampleur de ces précipitations, dont les premiers effets positifs se font déjà sentir sur l’environnement local, notamment sur l’état des sols et des cultures.

Interrogés, les agriculteurs n’ont pas caché leur soulagement, évoquant des épisodes pluvieux «inédits» depuis près d’une décennie. Mohamed, exploitant agricole de 65 ans, confie que cette situation «lui rappelle les hivers rigoureux des années 1970», période marquée par une pluviométrie généreuse et des récoltes florissantes. Un autre cultivateur a exprimé sa gratitude pour ces pluies bénéfiques, estimant qu’elles viennent «redonner vie aux hommes comme aux bêtes».

La satisfaction se lisait sur les visages des habitants rencontrés dans la campagne d’Essehoul. Tous y voient le signe d’une année agricole favorable, porteuse d’espoir tant pour les producteurs que pour l’économie nationale, largement tributaire des performances du secteur primaire.