Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 1er février, avec un vent assez fort sur les provinces du Sud

Nuages bas denses avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines nord et centre, le Saïss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le nord des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.
– Ciel devenant passagèrement nuageux en deuxième partie de la nuit sur les plaines nord et centre.
– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces du Sud.
– Température minimale de l’ordre de -03/02°C sur l’Atlas, de 03/08°C sur le Rif, l’Oriental, le Saïss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, et de 09/15°C partout ailleurs.
– Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte ailleurs et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 1er février 2026:
– Oujda min 05 max 17
– Bouarfa min 05 max 17
– Al Hoceima min 11 max 17
– Tétouan min 10 max 16
– Sebta min 13 max 17
– Mellilia min 13 max 17
– Tanger min 12 max 17
– Kénitra min 10 max 20
– Rabat min 10 max 19
– Casablanca min 09 max 17
– El Jadida min 08 max 18
– Settat min 09 max 20
– Safi min 07 max 20
– Khouribga min 07 max 19
– Béni Mellal min 10 max 20
– Marrakech min 18 max 22
– Meknès min 07 max 17
– Fès min 07 max 16
– Ifrane min 02 max 11
– Taounate min 05 max 16
– Errachidia min 07 max 19
– Ouarzazate min 08 max 22
– Agadir min 13 max 19
– Essaouira min 12 max 20
– Laâyoune min 15 max 24
– Es-Semara min 10 max 26
– Dakhla min 15 max 22
– Aousserd min 14 max 30
– Lagouira min 15 max 25
– Midelt min 07 max 18.