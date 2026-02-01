Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 1er février, avec un vent assez fort sur les provinces du Sud

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 1er février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Nuages bas denses avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines nord et centre, le Saïss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le nord des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

– Ciel devenant passagèrement nuageux en deuxième partie de la nuit sur les plaines nord et centre.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces du Sud.

– Température minimale de l’ordre de -03/02°C sur l’Atlas, de 03/08°C sur le Rif, l’Oriental, le Saïss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, et de 09/15°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte ailleurs et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 1er février 2026:

Oujda min 05 max 17

Bouarfa min 05 max 17

Al Hoceima min 11 max 17

Tétouan min 10 max 16

Sebta min 13 max 17

Mellilia min 13 max 17

Tanger min 12 max 17

Kénitra min 10 max 20

Rabat min 10 max 19

Casablanca min 09 max 17

El Jadida min 08 max 18

Settat min 09 max 20

Safi min 07 max 20

Khouribga min 07 max 19

Béni Mellal min 10 max 20

Marrakech min 18 max 22

Meknès min 07 max 17

Fès min 07 max 16

Ifrane min 02 max 11

Taounate min 05 max 16

Errachidia min 07 max 19

Ouarzazate min 08 max 22

Agadir min 13 max 19

Essaouira min 12 max 20

Laâyoune min 15 max 24

Es-Semara min 10 max 26

Dakhla min 15 max 22

Aousserd min 14 max 30

Lagouira min 15 max 25

Midelt min 07 max 18.









