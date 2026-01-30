International

Trêve d’une semaine sur Kiev, sur fond de froid extrême en Ukraine

Le 9 janvier 2026, à Kyiv, un secouriste ukrainien ouvre une tente baptisée «Point d'Invincibilité» pour permettre aux habitants de recharger leurs appareils et de se réchauffer. AFP or licensors

Donald Trump a annoncé jeudi avoir demandé «personnellement» à Vladimir Poutine de cesser les frappes sur Kiev et d’autres villes ukrainiennes «pendant une semaine», assurant que le président russe «avait accepté de le faire», alors que l’Ukraine subit une importante vague de froid.

Par Le360 (avec AFP)
Le 30/01/2026 à 07h28

La Maison Blanche n’a livré aucun détail sur les contours exacts de cette trêve surprise, qui intervient alors que Russes et Ukrainiens doivent se retrouver dimanche pour des négociations directes aux Émirats arabes unis.

«J’ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas faire feu sur Kiev et les autres villes pendant une semaine. Et il a accepté de le faire, et je dois vous dire, c’était très gentil», a déclaré Donald Trump lors d’un conseil des ministres.

Le président américain a expliqué avoir formulé cette demande en raison du froid «exceptionnel» en Ukraine, alors que le pays est confronté à des coupures d’électricité et de chauffage d’ampleur à cause des frappes russes.

Selon le Centre hydrométéorologique ukrainien, de dimanche à mardi, «un temps très froid est prévu» en Ukraine: «les températures nocturnes devraient descendre jusqu’à -20 à -27°C, et dans certaines parties (...), les températures nocturnes devraient descendre jusqu’à -30°C».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié Washington pour ses «efforts visant à mettre fin aux attaques contre le secteur énergétique».

«Une catastrophe humanitaire s’annonce»

Jeudi soir toutefois, après l’annonce surprise de Donald Trump, le gouverneur de la région de Zaporijjia (centre-est) a fait état d’une attaque russe contre la capitale régionale, qui a endommagé un immeuble.

Au cours d’un appel avec Volodymyr Zelensky, le chancelier allemand Friedrich Merz a salué le travail de Washington «en faveur d’une trêve» tout en soulignant que «la destruction systématique et brutale des infrastructures énergétiques civiles ukrainiennes» par Moscou était «toujours en cours», selon un porte-parole.

Vendredi, l’Agence internationale de l’énergie atomique réunit son conseil des gouverneurs à la demande de pays membres inquiets de la situation nucléaire en Ukraine, dans le sillage d’attaques russes.

Le réseau énergétique ukrainien a été sévèrement mis à mal ces derniers mois par une série de frappes russes massives qui ont endommagé centrales, transformateurs électriques et infrastructures gazières.

Ces attaques ont provoqué de vastes coupures d’électricité et de chauffage alors que les températures sont déjà glaciales, notamment à Kiev (-6°C dans la nuit), ainsi que dans les grandes villes de Kharkiv (nord-est), Odessa (sud) et Dnipro (centre).

Les autorités ukrainiennes affirment mener des travaux d’urgence pour restaurer le réseau et ont ouvert des espaces dédiés où les habitants peuvent se réchauffer et accéder à l’électricité. Jeudi, la municipalité de Kiev a indiqué que 613 bâtiments étaient toujours sans chauffage dans la capitale.

Lire aussi : Abou Dhabi accueille une réunion trilatérale Russie–Ukraine–États-Unis

«L’hiver est très rude et les Ukrainiens souffrent énormément. Une catastrophe humanitaire s’annonce là-bas», a martelé jeudi Kaja Kallas, annonçant l’octroi d’une aide humanitaire d’urgence de 145 millions d’euros par l’Union européenne face au rude hiver ukrainien.

«Progrès» diplomatiques

Jeudi, Donald Trump a assuré que «beaucoup de progrès» avaient été accomplis dans les pourparlers diplomatiques entre Moscou, Kiev et Washington, alors que la guerre déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie entre bientôt dans sa cinquième année.

Les premières négociations directes tripartites sur le plan de Washington pour mettre fin à la guerre se sont tenues vendredi et samedi à Abou Dhabi. Une nouvelle session devrait avoir lieu dimanche, à laquelle les États-Unis pourraient de nouveau participer, selon le secrétaire État américain Marco Rubio.

En amont de ces discussions, Vladimir Poutine a reçu jeudi à Moscou son homologue émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane, lui exprimant sa reconnaissance pour «la tenue de pourparlers trilatéraux» la semaine précédente, selon la télévision russe.

Mohammed ben Zayed a de son côté réaffirmé le soutien des Émirats en faveur de «solutions diplomatiques nécessaires», évoquant notamment la médiation de son pays dans les échanges de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine.

Ces échanges, comme ceux de dépouilles, constituent à ce stade les seuls résultats concrets des négociations entre Moscou et Kiev depuis le déclenchement de l’offensive russe en février 2022.

Jeudi, la Russie a rendu à l’Ukraine 1.000 corps, «présentés par la partie russe comme ceux de militaires ukrainiens», a annoncé l’administration ukrainienne chargée des prisonniers de guerre. Le précédent rapatriement de ce type remontait à fin octobre.

En février dernier, Volodymyr Zelensky avait affirmé sur une chaîne de télévision américaine que son pays avait perdu près de 46.000 soldats depuis 2022, un chiffre que plusieurs analystes jugent sous-évalué.

Par Le360 (avec AFP)
Le 30/01/2026 à 07h28
#Guerre en Ukraine#Ukraine#Volodymyr Zelensky#Poutine#Vague de froid

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: une attaque aérienne russe fait trois morts dans la région de Zaporijjia

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: Kiev plongée dans le froid après des frappes russes, réunion de l’ONU lundi

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: Européens et Américains à Paris pour afficher leur «convergence» sur les garanties de sécurité

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Guerre en Ukraine: Zelensky évoque un accord «prêt à 90%», Poutine appelle à croire en la victoire

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: Trump se dit plus près que jamais d’un accord, sans annoncer de percée

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: Zelensky échange avec des émissaires américains sur un plan de paix révisé

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: Washington propose un gel du front militaire, les questions territoriales repoussées

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: coupures de courant d’ampleur à la suite de frappes russes

Articles les plus lus

1
Sahara: l’UE adopte une position commune en faveur du plan d’autonomie marocain
2
Quand l’Algérie regrette Bouteflika: anatomie d’une nostalgie née des esbroufes de Tebboune
3
Ksar El Kébir: inondation de plusieurs quartiers suite à la crue du Loukkos
4
Le nouveau port Nador West Med prêt à entrer en service fin 2026: ce qu’il faut retenir
5
Affaire Casa Parc: les deux promoteurs Sadreddine Benhima et Hassan Benabdelali placés en détention à Oukacha
6
Barrage Al Wahda: des déversements préventifs enclenchés après la forte remontée du niveau
7
Ksar El Kébir: plan d’urgence activé face à la montée des eaux de l’oued Loukkos
8
Barrages: le stock national progresse de 371 millions de m³ en une journée
Revues de presse

Voir plus