Ukraine: coupures de courant d’ampleur à la suite de frappes russes

Des immeubles résidentiels à Odessa, dans le sud du pays, où certains quartiers sont privés d'électricité le 22 décembre 2025.. AFP or licensors

Ces bombardements ont poussé l’armée polonaise à déployer des avions pour protéger son espace aérien.

«La Russie attaque une fois de plus nos infrastructures énergétiques. En conséquence, des coupures de courant d’urgence ont été déclenchées dans plusieurs régions d’Ukraine», a annoncé le ministère de l’Énergie sur Telegram.

L’opérateur électrique Ukrenergo a fait état d’une «attaque massive de missiles et de drones» et précisé que les travaux de réparation démarreraient dès que les conditions de sécurité le permettraient.

😩🎥 The State Emergency Service showed the terrible consequences of the massive attack by the Russian Federation on the #Odesa region. At least one person was injured.

💡Many subscribers in the region are without electricity, - reported Ukrenergo. pic.twitter.com/uyjJhvnMbp — ZMiST (@ZMiST_Ua) December 22, 2025

Il n’a pas été fait état de victime à ce stade.

Lundi soir, les autorités locales d’Odessa (sud) avaient affirmé qu’une attaque de drones russes avait endommagé les infrastructures portuaires et un navire civil, alors que les frappes se sont intensifiées ces dernières semaines dans le secteur stratégique de la mer Noire.

Près de quatre ans après le lancement de son offensive à grande échelle sur son voisin, la Russie frappe l’Ukraine quasiment toutes les nuits, visant en particulier les infrastructures énergétiques, notamment en hiver, et causant des victimes civiles.

Les nouvelles coupures de courant interviennent alors que l’Ukraine connaît des températures glaciales, proches de zéro, voire négatives sur une grande partie du territoire.

Vers 06H30 GMT, l’ensemble du territoire ukrainien était concerné par des alertes aériennes, selon la carte en ligne des autorités.

Tout au long de la nuit, l’armée ukrainienne a averti de menaces répétées de drones et missiles de croisière sur plusieurs régions du pays, y compris à l’ouest, loin du front.

Sur X, l’armée polonaise a annoncé mardi matin que l’aviation «polonaise et alliée» avait été mise en alerte et déployée dans son espace aérien de manière préventive en raison des frappes russes sur le territoire ukrainien.

We are grateful to @NATO, Norway, Poland, and other partners for supporting this important effort.

Together, we are stronger! https://t.co/cjiTHEIgjM — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 22, 2025

Cette procédure est régulièrement enclenchée lorsque les bombardements visent des zones occidentales proches de la frontière polonaise.

Ces nouveaux bombardements interviennent au lendemain de la mort d’un général russe, Fanil Sarvarov, tué à Moscou dans l’explosion de sa voiture, troisième assassinat présumé d’un militaire russe de haut rang en un peu plus d’un an.

23.12 🕒 06:15 LT – atak lotniczy nad terytorium Ukrainy



Trwa zmasowany atak lotniczy na terytorium Ukrainy. Naszą przestrzeń powietrzną opuścił ✈️ Boeing E-3A Sentry „LX-N90448” (#NATO05) 🇪🇺.



Z bazy lotniczej Szawle (#EYSA) na Litwie 🇱🇹 wystartował ✈️ Airbus A400M „T.23-11”… pic.twitter.com/fTYSmYLdQr — Polish Military Radar 🇵🇱📡✈️ (@PolishMilRadar) December 23, 2025

Kiev n’a pas commenté dans l’immédiat l’assassinat de ce général.

Ces frappes surviennent également alors que les pourparlers sur un règlement du conflit se sont accélérés sous pression du président américain Donald Trump, sans donner de résultat concret malgré une nouvelle séries de rencontres à Miami (États-Unis) pendant le week-end.

It is important that the American side be able to elicit a response from Russia – a genuine willingness by that state to focus on something other than aggression. pic.twitter.com/5qNChn6HQv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2025

Dans son allocution quotidienne, le président Volodymyr Zelensky a affirmé qu’il serait informé mardi des résultats détaillés de ces discussions par ses négociateurs, de retour de Floride.

Ces derniers «ont effectué un gros travail, avant tout sur les documents concernant les garanties de sécurité» qui seraient apportées à Kiev en cas d’accord, a déclaré M. Zelensky lundi soir.