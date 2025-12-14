Ukraine: l’émissaire américain Steve Witkoff attendu à Berlin pour tenter de relancer les négociations

L'envoyé spécial américain Steve Witkoff s'adresse aux journalistes devant l'aile ouest de la Maison-Blanche, à Washington, le 6 mars 2025. AFP or licensors

«J’aurai des réunions avec des représentants du président Trump et avec nos partenaires européens, ainsi que de nombreux dirigeants sur la création des bases de la paix, d’un accord politique pour mettre fin à la guerre», a déclaré le président ukrainien samedi soir dans son allocution quotidienne.

«Le moment offre une opportunité significative (...). Nous allons travailler de façon aussi active et constructive que possible à Berlin ces jours-ci avec tous ceux qui peuvent vraiment faire que l’accord fonctionne», a-t-il ajouté.

Vendredi soir, un haut responsable de la Maison Blanche avait confirmé à l’AFP la venue en Allemagne de M. Witkoff. Ce dernier avait été reçu à Moscou début décembre.

Alors que les hostilités se poursuivent, ajoutant de nouvelles victimes aux centaines de milliers de morts et de blessés qu’a faits la guerre, Donald Trump a clairement affiché son impatience concernant l’avancée des discussions autour de son plan visant à régler le conflit déclenché par l’invasion russe à grande échelle de février 2022.

We are currently preparing for meetings with the U.S. side and our European friends in the coming days. Berlin will host many events.



There will be a briefing from Secretary Umerov and our negotiating team on their contacts that have already taken place. General Hnatov and… pic.twitter.com/pqn9p646YJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2025

Kiev et ses alliés cherchent à amender le plan américain dévoilé il y a un mois et jugé initialement très favorable à Moscou. Les négociateurs bloquent en particulier sur les questions territoriales, les États-Unis réclamant, déplore Kiev, d’importantes concessions.

La Russie a affirmé avoir frappé dans la nuit de vendredi à samedi des installations industrielles et énergétiques ukrainiennes avec des missiles hypersoniques, présentées comme des représailles à des frappes ukrainiennes contre des «cibles civiles» en Russie.

Guerre en Ukraine: la pression russe s'intensifie sur le front pic.twitter.com/t4evSnaD4J — BFM (@BFMTV) December 13, 2025

Côté ukrainien, le président Zelensky a fait état samedi de plus d’une douzaine d’installations civiles en Ukraine endommagées par des frappes russes, privant d’électricité des milliers de personnes dans sept régions.

Adhésion à l’UE

Une femme de 80 ans a été tuée dans la région de Soumy (nord-est), selon le gouverneur régional.

Dans le centre de la Russie, deux personnes ont été tuées samedi dans l’attaque par des drones ukrainiens d’un immeuble résidentiel à Saratov, ont indiqué les autorités locales.

Chancellor Merz:



It is a war of aggression by Russia against Ukraine, against Europe. And if Ukraine falls, it won't end. Just as the Sudetenland wasn't enough in 1938.



Putin doesn't stop. And anyone who still believes he's had enough should carefully analyze his strategies,… pic.twitter.com/Arn22WNqsQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 13, 2025

Selon M. Zelensky, Washington veut que les forces ukrainiennes se retirent de la partie de la région de Donetsk (est de l’Ukraine) qu’elles contrôlent encore et qui est censée devenir une «zone économique libre» démilitarisée, sans demander la même chose aux troupes d’occupation.

En échange, l’armée russe se retirerait de toutes petites zones conquises par elle dans les régions de Soumy, Kharkiv et Dnipropetrovsk (nord, nord-est et centre-est), mais conserverait des territoires plus larges dans celles de Kherson et de Zaporijjia (sud).

Ukraine's Odesa suffers major blackouts after Russian attack https://t.co/O5xd3ptbC1 https://t.co/O5xd3ptbC1 — Reuters (@Reuters) December 13, 2025

Avant toute négociation territoriale, les Européens et Ukrainiens ont demandé aux Américains des «garanties de sécurité» qui seraient prévues en cas de nouvelle offensive russe, a déclaré la présidence française vendredi.

«Nous travaillons à assurer que la paix soit digne pour l’Ukraine et qu’il y ait une garantie, la première et la plus importante, une garantie que la Russie ne revienne pas en Ukraine pour une troisième invasion», a souligné M. Zelensky.

Un haut responsable a pour sa part dit à l’AFP qu’une adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne dès 2027 était envisagée dans le plan américain.

Une telle adhésion, en à peine plus d’un an, semble cependant peu probable, en raison des réticences d’États membres de l’UE aux relations tendues avec l’Ukraine, comme la Hongrie.

Navire en feu

Le temps presse pour Donald Trump, dont la porte-parole a fait savoir jeudi qu’«il en (avait) assez des réunions qui n’ont d’autre but que de se réunir».

L’Ukraine est dans une passe difficile: la présidence a été déstabilisée par un scandale de corruption impliquant des proches de M. Zelensky, l’armée est en recul sur le front et la population est soumise à des coupures de courant à cause des frappes russes.

L’armée ukrainienne a cependant affirmé avoir repris plusieurs quartiers de la ville-clé de Koupiansk, dans la région de Kharkiv, ainsi que deux localités proches.

Dans le sud, un navire turc a pris feu vendredi après une frappe aérienne russe dans le port de Tchornomorsk, près d’Odessa. M. Zelensky a dénoncé cette attaque d’un navire civil et promis qu’«il y aura une réponse».

Guerre en Ukraine : navires turcs frappés, Moscou accusé par Kiev de violer "cyniquement" le droit maritime… Que se passe-t-il en mer Noire ? https://t.co/Ah2C6BtL7M — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) December 13, 2025

Selon son propriétaire, l’armateur turc Cenk Shipping, le bateau transporte des camions de fruits frais, de légumes et de denrées alimentaires.

«La mer Noire ne doit pas être considérée comme une zone de confrontation. Cela ne profiterait ni à la Russie ni à l’Ukraine. Tout le monde a besoin d’une navigation sécurisée en mer Noire», a réagi samedi le président turc Recep Tayyip Erdogan.

L’Ukraine réplique aux bombardements russes en envoyant des dizaines de drones quotidiennement vers la Russie, visant en particulier l’industrie pétrolière qui permet à Moscou de financer la guerre.