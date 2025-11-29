Ukraine: nouvelles frappes sur Kiev, après le limogeage du bras droit de Zelensky

(ARCHIVES) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à droite) et le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak (à gauche), lors de leur rencontre au palais de la Zarzuela à Madrid le 18 novembre 2025. (Photo: Oscar DEL POZO / AFP). AFP or licensors

Sur le plan diplomatique, des négociateurs ukrainiens sont attendus aux États-Unis ce week-end pour des discussions sur le projet américain visant à mettre fin à la guerre. Andriï Iermak devait initialement participer à cette rencontre.

Son limogeage, qui risque de déstabiliser la présidence, arrive à un moment très difficile pour l’Ukraine, alors que ses soldats sont à la peine sur le front et qu’elle négocie avec les États-Unis sur un plan visant à mettre fin à quatre ans de guerre avec la Russie.

Des drones russes ont encore frappé la capitale et sa région dans la nuit de vendredi à samedi, faisant au moins un mort et onze blessés, ainsi que d’importants dégâts matériels, selon les autorités.

Âgé de 54 ans, Andriï Iermak était à la tête de la délégation ukrainienne pour les pourparlers avec les États-Unis et l’un des membres les plus importants de l’équipe du président Zelensky. Son limogeage intervient deux semaines après la révélation d’un scandale de corruption d’ampleur dans le secteur énergétique.

«Le chef du cabinet, Andriï Iermak, a présenté sa démission», a annoncé M. Zelensky sur les réseaux sociaux, le remerciant d’avoir «toujours représenté la position de l’Ukraine».

Il a ensuite émis un décret validant le départ d’Andriï Iermak, qui avait été nommé à la présidence en 2020.

Volodymyr Zelensky a précisé qu’il s’entretiendrait samedi avec les personnes susceptibles de le remplacer.

Le président a appelé les Ukrainiens à «ne pas perdre (leur) unité», alors que de nombreuses voix s’interrogeaient depuis quatre ans sur l’influence croissante de M. Iermak sur le président, et sur son contrôle des accès à M. Zelensky.

Dans la matinée, l’agence anticorruption ukrainienne (NABU) et le parquet spécialisé dans ces affaires (SAP) avaient mené des perquisitions au domicile d’Andriï Iermak.

«Ali Baba»

Ces perquisitions sont liées, selon des députés d’opposition, à l’un des pires scandales de corruption de la présidence Zelensky, qui avait mené début novembre à la destitution de deux ministres et à plusieurs arrestations.

Le NABU avait alors mis au jour un «système criminel», orchestré selon les enquêteurs par un proche du président, qui a permis de détourner environ 86 millions d’euros dans le secteur énergétique.

Volodymyr Zelensky avait introduit des sanctions contre l’organisateur présumé, Timour Minditch, son ancien associé d’affaires et considéré comme son ami proche.

Selon un député d’opposition, Andriï Iermak serait mentionné sur des enregistrements de conversations entre les suspects comme ordonnant des pressions sur les structures anticorruption.

Il y figurerait sous le pseudonyme de «Ali Baba», qui reprend les premières lettres de son prénom et son patronyme, Andriï Borysovytch.

Ancien producteur de cinéma et juriste spécialisé en propriété intellectuelle, M. Iermak avait travaillé avec le président Zelensky à l’époque où ce dernier était comédien.

Il était considéré comme le deuxième homme le plus influent du pays, après Volodymyr Zelensky. Depuis le début de l’invasion russe il y a bientôt quatre ans, il a mené plusieurs sessions de négociations avec les Américains à Washington, ou encore le week-end dernier à Genève.

Russia is eager for Ukraine to make mistakes. We won’t make any. Our work goes on. Our struggle goes on. We have no right to fall short, no right to retreat or turn on one another. If we lose our unity, we risk losing everything – ourselves, Ukraine, and our future. We must stand… pic.twitter.com/EQ3Pu7R9Q5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 28, 2025

«Cette situation affaiblit» la position ukrainienne dans les négociations et la Russie exploitera «sans aucun doute» ce scandale, a commenté auprès de l’AFP l’analyste politique ukrainien Volodymyr Fessenko.

Zelensky sous «hypnose»

L’influence d’Andriï Iermak sur Volodymyr Zelensky est un sujet très discuté en Ukraine depuis le début de la guerre, suscitant des interrogatoires jusqu’au sein de l’équipe présidentielle.

Les voix critiques accusent le chef de cabinet de concentrer trop de pouvoir, prenant de facto la direction de la politique étrangère du pays et contrôlant l’accès au président.

Son influence sur Volodymyr Zelensky, «c’est comme de l’hypnose», estimait sarcastiquement en novembre auprès de l’AFP une source haut placée au sein du parti présidentiel.

Andriï Iermak a «écarté le ministère des Affaires étrangères» des négociations avec Washington, selon cette source.

«Iermak ne permet à personne d’approcher Zelensky, sauf les gens loyaux» et cherche à «influencer presque toutes les décisions de la présidence», a renchéri auprès de l’AFP un ancien haut responsable ayant travaillé avec le chef de l’État.

Parfois surnommé «vice-président», M. Iermak accompagnait M. Zelensky à quasiment tous les événements officiels.