Nouvelle nuit d’attaques aériennes massives en Ukraine et en Russie

Des pompiers ukrainiens éteignent un incendie dans une maison touchée par une frappe de drone russe à Kharkiv, tard dans la soirée du 23 novembre 2025. AFP or licensors

Ces nouvelles attaques aux missiles et aux drones interviennent alors que la Russie, qui a menacé d’intensifier les bombardements si Kiev n’acceptait pas le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit, a rejeté lundi une contre-proposition européenne à ce projet considéré comme largement favorable à ses intérêts.

Les pays de la «Coalition des volontaires» soutenant l’Ukraine doivent tenir mardi une nouvelle réunion en visio-conférence.

En Russie, au moins trois personnes sont mortes et huit ont été blessées lors d’une attaque ukrainienne contre la ville portuaire de Taganrog et le district voisin de Neklinovsky, au bord de la mer d’Azov, dans la région de Rostov, a annoncé sur Telegram le gouverneur régional Iouri Slioussar.

Les autorités de la région russe de Krasnodar, sur la mer Noire, ont également fait état d’une attaque aérienne ukrainienne d’ampleur contre plusieurs villes.

«Cette nuit, le territoire de Krasnodar a subi une des attaques du régime de Kiev les plus soutenues et les plus massives. Six habitants de la région ont été blessés, et au moins 20 logements dans cinq municipalités ont été endommagés», a écrit le gouverneur régional Veniamine Kondratiev sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que 249 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit au-dessus du pays, un des chiffres les plus élevés depuis le début du conflit.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Nov. 25, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/jYKsWlkSSO — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 25, 2025

En Ukraine, des frappes russes sur Kiev ont fait au moins six morts, selon les autorités.

«Quatre personnes ont été tuées et au moins trois blessées» dans le quartier Sviatochynsky (ouest), a indiqué le chef de l’administration militaire de Kiev Timour Tkatchenko. Plus tôt, les secouristes avaient déjà fait état de deux habitants tués dans un immeuble résidentiel dans le quartier Dniprovsky (est).

Le ministère de l’Energie a de son côté fait état d’«une attaque massive combinée de l’ennemi contre les infrastructures énergétiques».

À l’approche de l’hiver, la Russie attaque systématiquement les centrales et stations électriques de l’Ukraine depuis le lancement de son invasion en février 2022, provoquant d’incessantes coupures de courant. Cette année, les frappes se sont encore intensifiées et visent aussi les sites gaziers.

L’Ukraine vise de son côté régulièrement des dépôts et raffineries de pétrole et d’autres installations en Russie.

Eau et électricité perturbées

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué que la distribution de l’eau et de l’énergie était perturbée dans la capitale.

Cette nouvelle nuit d’affrontements survient après que la Russie a rejeté lundi des propositions européennes pour amender le plan Trump sur l’Ukraine.

«Nous avons appris l’existence d’un plan européen qui, à première vue, n’est pas du tout constructif et ne nous convient pas», a déclaré le conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, selon l’agence officielle Tass.

Des discussions entre Ukrainiens, Américains et Européens avaient été convoquées dimanche dans l’urgence à Genève sur la base du plan présenté par le président américain, bien accueilli par Moscou, qui comprend notamment la cession de territoires ukrainiens et s’apparente à une capitulation de Kiev.

Au cours de ces pourparlers, les Etats-Unis ont fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle accepte leurs propositions, a déclaré à l’AFP un haut responsable informé des discussions. La porte-parole de la Maison Blanche a toutefois qualifié de «complètement fallacieuse» l’idée selon laquelle Donald Trump et son gouvernement favoriseraient la Russie.

.@PressSec: @POTUS "wants to see the killing end, he wants this war to end, and his frustration grows out of the frustration of the American people... he is a peacetime @POTUS—that is what he is pursuing...our teams are working around the clock to try to get this deal to an end." pic.twitter.com/5ZZnMrLMPg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 24, 2025

Les pays de la «Coalition des volontaires», qui réunit les alliés de l’Ukraine, doivent reprendre mardi leurs discussions sur le plan américain. «On sait que s’il n’y a pas des éléments de la dissuasion» dans un plan de paix pour l’Ukraine, «les Russes reviendront et trahiront leur promesse», a estimé samedi le président français Emmanuel Macron en annonçant cette réunion.

Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué lundi des avancées, il a estimé qu’il fallait «beaucoup plus» pour parvenir à une «paix réelle» avec la Russie et mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.