Russie-Ukraine: les négociations s’ouvrent en Floride sur la base du plan américain

Alors que l’armée russe progresse dans l’est de l’Ukraine, une attaque de drones a fait au moins un mort et 11 blessés dans la nuit de samedi à dimanche près de Kiev. Quelques heures plus tôt, Kiev avait revendiqué l’attaque de deux pétroliers en mer Noire, disant avoir frappé avec des drones navals des navires de la flotte fantôme russe.

Dans ce contexte militaire tendu et après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé son chef de cabinet, Andriï Iermak, accusé de corruption, le secrétaire d’État américain Marco Rubio et l’émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, recevront une délégation ukrainienne en Floride, selon un responsable américain.

Les pourparlers devraient reprendre sur la base d’amendements du plan américain négociés il y a une semaine à Genève entre Américains, Ukrainiens et Européens, a indiqué Zelensky.

Les États-Unis ont présenté il y a dix jours un projet en 28 points censé mettre fin au conflit déclenché par l’offensive russe contre l’Ukraine en février 2022.

Accusé d’être très favorable à Moscou, ce plan a été amendé et doit être finalisé avec l’approbation des belligérants et des Européens, même si Kiev craint de devoir faire d’importantes concessions.

The Ukrainian delegation should already be in the United States by this evening, U.S. time. The dialogue based on the Geneva points will continue. Diplomacy remains active. The American side is demonstrating a constructive approach, and in the coming days it is feasible to flesh… pic.twitter.com/7eZC5c776w — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

«La partie américaine est constructive et dans les jours à venir, il sera possible de préciser les étapes à suivre pour déterminer comment mettre fin à la guerre dans la dignité», a réaffirmé samedi le président ukrainien.

Son homologue français Emmanuel Macron le recevra de nouveau lundi à Paris, trois jours après le limogeage de son bras droit extrêmement influent Andriï Iermak, à la suite d’une vaste enquête anticorruption dans le secteur de l’énergie.

Florida talks: Trump allies sit down with Ukraine



Reuters reports that Marco Rubio, John Wittkoff, and Donald Trump’s son-in-law Jared Kushner will meet with a Ukrainian delegation this Sunday in Florida.



The format remains undisclosed, but sources say the talks will focus on… pic.twitter.com/acjSARd0im — NEXTA (@nexta_tv) November 30, 2025

Infrastructures énergétiques visées

Kiev cherche donc à continuer de peser dans les discussions diplomatiques et des drones navals ont été lancés samedi contre un terminal pétrolier majeur dans le port russe de Novorossiïsk.

Ce terminal permet d’exporter le pétrole acheminé par l’un des oléoducs les plus importants au monde, qui part de champs pétrolifères du Kazakhstan au bord de la mer Caspienne et traverse la Russie vers la mer Noire. Le Caspian Pipeline Consortium, qui exploite cet oléoduc, a affirmé qu’une «attaque terroriste» de drones navals avait mis hors d’usage l’une des trois bouées d’amarrage du terminal permettant le chargement en mer des pétroliers.

🇺🇦🇺🇸 Ukrainian delegation is traveling to the US for further talks on peace plan, - Bloomberg



National Security and Defense Council Secretary Umerov and First Deputy Foreign Minister Kyslytsya is expected to meet in Florida with Steve Witkoff and Jared Kushner. pic.twitter.com/zzNjhOHz7i — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 29, 2025

Kiev n’a pas commenté cette attaque.

Elle a en revanche revendiqué samedi l’attaque de deux pétroliers en mer Noire au large de la Turquie, disant avoir frappé avec des drones navals des navires de la flotte fantôme russe utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales.

Une source au sein des services de sécurité ukrainiens (SBU) a affirmé à l’AFP que ces pétroliers, le Kairos et le Virat, avaient été la cible de drones «Sea Baby» lors d’une opération conjointe entre le SBU et la marine ukrainienne.

Selon cette source, ils étaient vides au moment de l’attaque et se rendaient au port russe de Novorossiïsk pour être réalimentés en hydrocarbures.

Ces derniers mois, l’armée ukrainienne vise régulièrement des sites pétroliers et des raffineries en Russie pour tenter de perturber la rente des hydrocarbures permettant à Moscou de financer son effort de guerre.

⚡️ Ukraine’s delegation has landed in the US to push forward peace talks based on the Geneva points, President Zelenskyy said.



They’re working with what he calls a constructive US side and expect to refine steps to end Russia’s war against Ukraine. pic.twitter.com/27WDx51V9Q — UNITED24 Media (@United24media) November 29, 2025

De son côté, Moscou poursuit ses attaques nocturnes massives sur l’Ukraine.

Mykola Kalachnyk, le chef de l’administration militaire de la région de Kiev, a déploré sur Telegram qu’une «attaque de l’ennemi sur Vychhorod ait tué une personne et en ait blessé 11, dont six ont été hospitalisées», évoquant une nouvelle offensive de «drones» russes.

La nuit précédente, de vendredi à samedi, 36 missiles et 596 drones russes avaient frappé notamment la capitale de l’Ukraine, selon son armée de l’air, privant de courant au moins 600.000 usagers.