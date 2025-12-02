Ukraine: la Russie revendique la capture de la ville clé de Pokrovsk

Des bâtiments résidentiels détruits à Kostyantynivka, ville située en première ligne dans la région de Donetsk, en pleine invasion russe de l'Ukraine

«Le chef de l’état-major Valeri Guerassimov a rendu compte à Vladimir Poutine de la libération des villes de Krasnoarmeïsk (le nom russe de Pokrovsk, ndlr) et de Vovtchansk», a indiqué le Kremlin sur Telegram.

Selon le Kremlin, ce rapport a été fait au président russe dimanche soir, mais l’information a été rendue publique lundi.

Le ministère russe de la Défense a publié dans la foulée une vidéo présentée comme montrant les soldats russes hissant leur drapeau sur la place centrale de Pokrovsk.

Les combats pour Pokrovsk, qui comptait quelque 60.000 habitants avant la guerre, se déroulent depuis de nombreux mois. Des centaines de soldats russes s’étaient infiltrés dans la ville à partir de septembre, mettant à mal les défenses ukrainiennes.

Cette cité a une position stratégique de premier plan, située à la croisée de plusieurs routes et voies ferrées conduisant aux dernières places fortes des troupes ukrainiennes dans l’est.

Sa prise compliquera le ravitaillement des militaires ukrainiens ailleurs sur le front et offre aux soldats russes un tremplin pour avancer vers l’ouest, où les défenses ukrainiennes sont plus éparses, et vers le nord, où se trouvent les grandes villes de Kramatorsk et de Sloviansk.

Sa prise menace aussi d’encerclement la garnison ukrainienne dans la ville voisine de Myrnograd.

L’Ukraine avait dépêché début novembre des renforts à Pokrovsk, dont des forces spéciales, et nié tout encerclement de ses troupes dans ce secteur.

La ville de Vovtchansk, située dans la région de Kharkiv (nord-est), est elle au coeur de combats depuis mai 2024, qui ont laissé la cité quasi entièrement détruite. Les positions n’y avaient pas bougé depuis de nombreux mois avant de récentes avancées russes.

Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, a qualifié la prise de Vovtchansk de «pas important vers la victoire et la réalisation des objectifs» de Moscou en Ukraine.

France’s support holds special significance for Ukraine, and I am grateful to President @EmmanuelMacron and his team for their attention to our people and their willingness to help.



Our engagement today was substantive and important – above all, focused on the steps that bring a… pic.twitter.com/aL3mcUokAO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025

Cette annonce intervient alors que les Ukrainiens négocient avec les Américains sur le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre, dans lequel l’un des sujets épineux est la question des territoires occupés par Moscou.

L’émissaire américain Steve Witkoff est attendu en Russie mardi pour échanger avec Vladimir Poutine à ce sujet.