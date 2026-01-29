International

Ukraine: une attaque aérienne russe fait trois morts dans la région de Zaporijjia

Des habitants se tiennent près de voitures incendiées et d'un immeuble d'habitation endommagé, dans un quartier résidentiel de Zaporijia touché par un bombardement aérien le 28 janvier 2026. AFP or licensors

Des frappes russes ont tué trois personnes dans la région de Zaporijjia, dans le centre-est de l’Ukraine, a annoncé son gouverneur tôt jeudi.

Par Le360 (avec AFP)
Le 29/01/2026 à 07h24

«Les Russes ont mené des frappes de drone contre des quartiers résidentiels de Vilniansk (...) Deux femmes et un homme ont été tués, et un autre homme a été blessé», a partagé Ivan Fedorov sur le réseau social Telegram.

«Des logements ont été détruits et des incendies ont éclaté», a-t-il ajouté.

Des délégations ukrainienne et russe se sont rencontrées la semaine dernière à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis. Il s’agissait des premières négociations directes connues entre Moscou et Kiev sur le plan américain de règlement du conflit. Ces discussions devraient reprendre dimanche à Abou Dhabi.

D’ici là, la Russie poursuit ses frappes quotidiennes, faisant des victimes civiles et affectant notamment les infrastructures énergétiques.

Dans la nuit de mardi à mercredi, de telles frappes ont fait trois morts dans le pays, dont deux dans la banlieue de Kiev, selon les autorités locales.

Le bilan d’une attaque russe de drones, mardi, contre un train de voyageurs dans l’est de l’Ukraine a par ailleurs été porté à six morts, contre cinq précédemment, a indiqué mercredi soir le parquet de Kharkiv.

Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine (HRMMU) publié début janvier, près de 15.000 civils ukrainiens ont été tués et 40.600 blessés depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022.

L’année 2025 a été la plus meurtrière depuis 2022, avec plus de 2.500 civils tués, selon ce document.

Par Le360 (avec AFP)
Le 29/01/2026 à 07h24
#Ukraine#Russie

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Abou Dhabi accueille une réunion trilatérale Russie–Ukraine–États-Unis

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: Kiev plongée dans le froid après des frappes russes, réunion de l’ONU lundi

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: Européens et Américains à Paris pour afficher leur «convergence» sur les garanties de sécurité

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Guerre en Ukraine: Zelensky évoque un accord «prêt à 90%», Poutine appelle à croire en la victoire

Articles les plus lus

1
Finale de la CAN: une décision disciplinaire de la CAF clémente avec le Sénégal, sévère et controversée pour le Maroc
2
Le Roi préside une réunion de travail consacrée au nouveau complexe portuaire et industriel de Nador West Med
3
Pourquoi les transferts d’eau entre les bassins hydrauliques gagnent en importance
4
Ce chiffre qui nous obsède…
5
Scandale de Ghar Djebilet: Djelloul Slama, l’expert algérien qui en savait trop, enlevé par le régime
6
Barrages: les retenues dépassent 9 milliards de m³, le taux de remplissage frôle 54%
7
Officiel. Mohamed Chaouki, candidat unique à la présidence du RNI
8
L’Algérie se marginalise
Revues de presse

Voir plus