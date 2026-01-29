Ukraine: une attaque aérienne russe fait trois morts dans la région de Zaporijjia

Des habitants se tiennent près de voitures incendiées et d'un immeuble d'habitation endommagé, dans un quartier résidentiel de Zaporijia touché par un bombardement aérien le 28 janvier 2026. AFP or licensors

«Les Russes ont mené des frappes de drone contre des quartiers résidentiels de Vilniansk (...) Deux femmes et un homme ont été tués, et un autre homme a été blessé», a partagé Ivan Fedorov sur le réseau social Telegram.

«Des logements ont été détruits et des incendies ont éclaté», a-t-il ajouté.

Des délégations ukrainienne et russe se sont rencontrées la semaine dernière à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis. Il s’agissait des premières négociations directes connues entre Moscou et Kiev sur le plan américain de règlement du conflit. Ces discussions devraient reprendre dimanche à Abou Dhabi.

D’ici là, la Russie poursuit ses frappes quotidiennes, faisant des victimes civiles et affectant notamment les infrastructures énergétiques.

Dans la nuit de mardi à mercredi, de telles frappes ont fait trois morts dans le pays, dont deux dans la banlieue de Kiev, selon les autorités locales.

Le bilan d’une attaque russe de drones, mardi, contre un train de voyageurs dans l’est de l’Ukraine a par ailleurs été porté à six morts, contre cinq précédemment, a indiqué mercredi soir le parquet de Kharkiv.

The Russians are preparing a new massive strike – our intelligence indicates this. The United States, Europe, and all our partners have to understand how this discredits diplomatic talks. Every single Russian strike does. pic.twitter.com/1bKKXNeMwe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2026

Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine (HRMMU) publié début janvier, près de 15.000 civils ukrainiens ont été tués et 40.600 blessés depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022.

L’année 2025 a été la plus meurtrière depuis 2022, avec plus de 2.500 civils tués, selon ce document.