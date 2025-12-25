Ukraine: Washington propose un gel du front militaire, les questions territoriales repoussées

Sur cette photo, prise et diffusée par le service de presse présidentiel ukrainien le 21 avril 2025, le président ukrainien Volodymyr Zelensky attend un appel téléphonique du Premier ministre britannique Keir Starmer, assis à son bureau à Kiev, en pleine invasion russe de l'Ukraine. AFP or licensors

La version initiale de ce texte avait été présentée par Washington il y a près d’un mois et perçue à Kiev comme faisant la part belle aux demandes du Kremlin.

Après d’âpres négociations entre Ukrainiens et Américains, le plan n’impose plus un retrait ukrainien de la région du Donbass ni un engagement juridique de l’Ukraine à ne pas intégrer l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, deux demandes importantes de Moscou dont l’accord est loin d’être acquis.

M. Zelensky a présenté aux journalistes, dont ceux de l’AFP, cette nouvelle mouture en 20 points destinée à mettre fin au pire conflit sur le sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Ce texte doit désormais être étudié par la Russie. Interrogé à ce sujet mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que Moscou était en train de «formuler sa position» et a refusé d’en commenter les détails.

Peskov : Moscou formulera une position à l’issue de la réunion de Miami et poursuivra les négociations avec les États-Unis. — CGTN Français (@CGTNFrancais) December 24, 2025

Selon le président ukrainien, le texte ne prévoit plus aucun retrait immédiat des troupes ukrainiennes des quelque 20% du territoire encore sous leur contrôle dans la région orientale de Donetsk — métropole du Donbass —, objectif prioritaire de l’armée russe.

«Nous sommes dans une situation où les Russes veulent que nous nous retirions de la région de Donetsk, tandis que les Américains tentent de trouver une solution», a déclaré M. Zelensky.

Le nouveau document propose ainsi un gel du front aux lignes actuelles et l’ouverture de discussions sur la création de possibles zones démilitarisées, qualifiées de «zones économiques spéciales» par les négociateurs américains.

We sense that America wants to reach a final agreement and from our side there is full cooperation. Ukraine has never been, and will never be, an obstacle to peace. pic.twitter.com/CTBPByxIcB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2025

Aucune obligation sur l’Otan

«Nous ne sommes pas parvenus à un consensus avec la partie américaine sur le territoire de Donetsk», a poursuivi M. Zelensky, plaidant pour une «rencontre au niveau des dirigeants afin d’aborder les questions sensibles» avec les États-Unis.

Pas de consensus non plus sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, occupée par la Russie depuis 2022 et située dans le sud de l’Ukraine.

Selon M. Zelensky, les États-Unis proposent une gestion conjointe entre Moscou, Kiev et Washington, ce qu’il considère «très inapproprié et pas tout à fait réaliste».

Autre demande capitale de Moscou retirée de l’accord: l’Ukraine n’est plus tenue d’abandonner formellement sa volonté d’adhérer à l’Otan, ce qui a été présenté par le Kremlin comme l’une des causes du conflit.

«C’est à l’Otan de décider si elle souhaite ou non accueillir l’Ukraine parmi ses membres. Et notre choix est fait. Nous avons renoncé à modifier la Constitution ukrainienne pour y inscrire que le pays ne rejoindra pas l’Otan», a annoncé Volodymyr Zelensky.

La version originale du plan rédigée par les États-Unis exigeait de Kiev un engagement juridique à ne pas rejoindre l’Alliance, dont l’expansion est considérée comme une menace existentielle par Moscou.

Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky détaille la dernière version du plan de paix américain pic.twitter.com/qI7dYU2Ca4 — BFM (@BFMTV) December 24, 2025

L’éventualité d’une adhésion de l’Ukraine à l’Otan reste cependant mince, car plusieurs pays membres, dont les États-Unis, s’y opposent.

Élections et référendum

Lors d’une déclaration télévisée mercredi soir, M. Zelensky a paru exprimer le souhait de voir disparaître, sans le nommer, son alter ego russe Vladimir Poutine: «Aujourd’hui, nous avons tous un rêve. Et nous exprimons le vœu de chacun: qu’il crève.»

Le président ukrainien, dont le mandat a expiré en mai 2024, avait aussi auparavant assuré que le document prévoit l’organisation d’une élection présidentielle «dès que possible» après la signature d’un accord mettant fin aux hostilités.

"Today, we all have the same dream. And we all make the same wish: 'May he die [Putin]'. But when we turn to God, of course, we ask for something broader, for peace for Ukraine," - Zelensky.



Merry Christmas🫡

✝️Christ is born! pic.twitter.com/ye8DpbUwBL — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) December 24, 2025

Il a en revanche indiqué que tout accord prévoyant un retrait des troupes ukrainiennes devrait être approuvé par référendum par les Ukrainiens, ce qui nécessiterait un cessez-le-feu de 60 jours.

La Russie a jusqu’à présent rejeté toute demande de cessez-le-feu sans accord de règlement du conflit à long terme, estimant qu’une pause dans les combats permettrait à l’Ukraine de se réarmer.

Paris a déclaré mercredi soir soutenir les efforts de Washington «pour ramener une paix juste et durable en Ukraine», tout en rappelant que cela nécessite de doter Kiev de garanties de sécurité solides, ont indiqué à l’AFP des sources diplomatiques françaises.

Un responsable russe avait qualifié cette semaine les progrès dans les négociations de «lents» et accusé les alliés européens de Kiev de chercher à «faire dérailler le processus diplomatique» en poussant à des modifications inacceptables pour la Russie.

Des pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens cette année à Istanbul n’ont abouti qu’à des accords d’échange de prisonniers et de dépouilles de soldats tués.

Sur le terrain, l’armée russe a accéléré sa progression ces derniers mois.