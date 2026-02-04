Société

Intempéries: l’autoroute Tétouan–Fnideq ouverte gratuitement après la fermeture de la RN16

L’autoroute Tétouan–Fnideq a été ouverte gratuitement après la fermeture de la RN16.

En raison des conditions météorologiques défavorables ayant entraîné la fermeture temporaire de la route nationale RN16 entre Tétouan et Fnideq, les autorités ont décidé d’ouvrir gratuitement l’autoroute reliant les deux villes afin d’assurer la continuité du trafic et la sécurité des usagers.

Par La Rédaction
Le 04/02/2026 à 14h24

Face aux perturbations météorologiques qui touchent la région du Nord et à la fermeture temporaire de la route nationale RN16, reliant Tétouan à Fnideq, les autorités ont activé des mesures exceptionnelles afin de garantir la sécurité des usagers de la route.

Dans ce contexte, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), en coordination avec les autorités compétentes, a procédé à l’ouverture gratuite de l’autoroute Tétouan–Fnideq. Cette décision est entrée en vigueur le mardi 4 février 2026 à partir de 11h30 et restera applicable jusqu’au rétablissement de la circulation normale sur la RN16.

Cette mesure vise à assurer la continuité du trafic et à offrir une alternative sûre aux automobilistes, dans un contexte marqué par des conditions météorologiques défavorables ayant affecté la praticabilité de certains axes routiers.

Elle s’inscrit dans une série de dispositions préventives adoptées par les autorités pour limiter les risques liés aux déplacements et garantir la sécurité des citoyens.

Par La Rédaction
Le 04/02/2026 à 14h24
#Maroc#Intempéries#Tétouan#crues#Pluies diluviennes

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: Ksar El Kébir sous haute vigilance, les évacuations se poursuivent

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries. Pourquoi le nord du Maroc est sous haute vigilance: l’explication de la DGM

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: reprise des cours à Tanger-Assilah, suspension prolongée dans d’autres provinces de la région

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance

Articles les plus lus

1
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
2
Population en sécurité, ville fantôme: voici à quoi ressemble Ksar El Kébir après son évacuation
3
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
4
Après l’indépendance, la reconnaissance: la Kabylie s’invite à la Knesset israélienne
5
Nouveau camouflet pour le régime d’Alger: la justice espagnole refuse d’extrader un sénateur harrag
6
De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements
7
Crise France-Algérie: pourquoi le Sahara est, soudain, devenu un non-sujet
8
Ksar El Kébir: ordre d’évacuation immédiate des zones inondables
Revues de presse

Voir plus