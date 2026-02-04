Intempéries: l’autoroute Tétouan–Fnideq ouverte gratuitement après la fermeture de la RN16

Face aux perturbations météorologiques qui touchent la région du Nord et à la fermeture temporaire de la route nationale RN16, reliant Tétouan à Fnideq, les autorités ont activé des mesures exceptionnelles afin de garantir la sécurité des usagers de la route.

Dans ce contexte, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), en coordination avec les autorités compétentes, a procédé à l’ouverture gratuite de l’autoroute Tétouan–Fnideq. Cette décision est entrée en vigueur le mardi 4 février 2026 à partir de 11h30 et restera applicable jusqu’au rétablissement de la circulation normale sur la RN16.

Cette mesure vise à assurer la continuité du trafic et à offrir une alternative sûre aux automobilistes, dans un contexte marqué par des conditions météorologiques défavorables ayant affecté la praticabilité de certains axes routiers.

Elle s’inscrit dans une série de dispositions préventives adoptées par les autorités pour limiter les risques liés aux déplacements et garantir la sécurité des citoyens.