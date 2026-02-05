Voici comment les dernières précipitations ont dopé les réserves des barrages

En réponse à une question lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a annoncé que 5.407,16 millions de mètres cubes de ce volume ont été enregistrés uniquement durant la période allant du 12 décembre 2025 au 28 janvier 2026, soit 92,76% de l’ensemble des apports en eau enregistrés depuis le 1er septembre 2025.

Il a ajouté que le volume global des apports en eau a enregistré un excédent de 35% par rapport à la moyenne annuelle, et une hausse de 330% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le ministre a également souligné que le taux de remplissage des barrages a connu une amélioration notable, passant de 31,1% au 12 décembre 2025 à 55,25% au 28 janvier 2026, avec un volume de réserves hydriques atteignant 9,26 milliards de mètres cubes.

Il a indiqué que ce niveau n’avait pas été atteint depuis juillet 2019, relevant que le taux de remplissage était d’environ 27% à la même date de l’année dernière. Selon lui, les données enregistrées dans la plupart des bassins hydrauliques du Royaume montrent que le taux de remplissage d’un grand nombre de barrages majeurs a atteint 80%, tandis que d’autres ont procédé à des lâchers d’eau après avoir atteint un taux de remplissage de 100%.

Le responsable a signalé que le Maroc a enregistré, durant la période allant du 1er septembre 2025 au 28 janvier 2026, des précipitations de 138,5 millimètres, soit un excédent significatif de 142 % par rapport à la même période de l’année précédente. Il a également fait état d’importantes chutes de neige dans plusieurs régions du Royaume, la superficie totale couverte par la neige ayant dépassé 55.400 kilomètres carrés à l’échelle nationale, à son maximum.