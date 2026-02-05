Société

Voici comment les dernières précipitations ont dopé les réserves des barrages

Des déversements préventifs ont bien été enclenchés au barrage Al Wahda après une forte remontée du niveau des eaux.

Les apports en eau enregistrés au niveau des barrages, depuis le 1er septembre 2025 jusqu’au 28 janvier 2026, ont atteint un volume global de 5.829,16 millions de mètres cubes, a affirmé jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a annoncé que 5.407,16 millions de mètres cubes de ce volume ont été enregistrés uniquement durant la période allant du 12 décembre 2025 au 28 janvier 2026, soit 92,76% de l’ensemble des apports en eau enregistrés depuis le 1er septembre 2025.

Il a ajouté que le volume global des apports en eau a enregistré un excédent de 35% par rapport à la moyenne annuelle, et une hausse de 330% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le ministre a également souligné que le taux de remplissage des barrages a connu une amélioration notable, passant de 31,1% au 12 décembre 2025 à 55,25% au 28 janvier 2026, avec un volume de réserves hydriques atteignant 9,26 milliards de mètres cubes.

Il a indiqué que ce niveau n’avait pas été atteint depuis juillet 2019, relevant que le taux de remplissage était d’environ 27% à la même date de l’année dernière. Selon lui, les données enregistrées dans la plupart des bassins hydrauliques du Royaume montrent que le taux de remplissage d’un grand nombre de barrages majeurs a atteint 80%, tandis que d’autres ont procédé à des lâchers d’eau après avoir atteint un taux de remplissage de 100%.

Le responsable a signalé que le Maroc a enregistré, durant la période allant du 1er septembre 2025 au 28 janvier 2026, des précipitations de 138,5 millimètres, soit un excédent significatif de 142 % par rapport à la même période de l’année précédente. Il a également fait état d’importantes chutes de neige dans plusieurs régions du Royaume, la superficie totale couverte par la neige ayant dépassé 55.400 kilomètres carrés à l’échelle nationale, à son maximum.

