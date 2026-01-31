Société

Barrages: le taux de remplissage grimpe à 61,3%, Al Wahda tire la hausse des réserves

Le barrage Al Wahda. (Y.Jaoual/Le360)

En 24 heures, les barrages ont gagné un volume de 304 millions de m³. La hausse reste tirée par les grands ouvrages, en tête Al Wahda, qui affiche 3.204 millions de m³ de réserves et un taux de remplissage de 90%, contre 3.039 millions de m³ et 86% la veille.

Entre le 30 et le 31 janvier, le stock des barrages a progressé de 304 millions de m³, passant de 9.983 millions à 10.287 millions de m³. Le taux de remplissage national évolue dans le même mouvement, de 59,5% à 61,3% sur une capacité d’environ 16.762 millions de m³.

Sur l’ensemble du mois, le changement d’échelle est net. Au 31 décembre, les retenues s’établissaient à 6.583 millions de m³. Un mois plus tard, l’augmentation cumulée atteint 3.704 millions de m³. Le gain enregistré sur les dernières 24 heures représente à lui seul près de 8% de cette hausse depuis fin décembre.

En glissement annuel, l’écart est encore plus significatif. Au 31 janvier 2025, les retenues nationales se limitaient à 4.656 millions de m³ pour un taux de 27,6%. Un an plus tard, le volume stocké ressort en hausse d’environ 120%.

Dans le détail, l’essentiel de la hausse provient d’Al Wahda, dont les réserves augmentent de 3.039 à 3.204 millions de m³, tandis que son taux de remplissage progresse de 86% à 90%.

Lire aussi : Barrage Al Wahda: des déversements préventifs enclenchés après la forte remontée du niveau

Dans le même temps, Al Massira gagne du volume, passant de 384 à 395 millions de m³, mais son taux reste stable à 14%, niveau encore faible au regard de sa capacité (2.656 millions de m³).

Les réserves de Idriss Ier passent de 708 à 736 millions de m³, et son taux de remplissage de 62% à 65%. La hausse est plus graduelle sur les autres ouvrages. Dar Khrofa progresse de 260 à 286 millions de m³, avec un taux qui passe de 54% à 59%.

Oued El Makhazine demeure à 672 millions de m³ et 100%. Sidi Med Ben Abdellah recule légèrement de 953 à 947 millions de m³, avec un taux maintenu à 97%.

مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)
مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)
مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)

Barrage Al Wahda. (Le360)

Bin El Ouidane monte de 499 à 514 millions de m³, et son taux de 41% à 42%. Ahmed El Hansali augmente de 436 à 446 millions de m³, avec un taux de 65% à 66%. Hassan II progresse de 100 à 103 millions de m³, et son taux de 25% à 26%. Mansour Dahbi évolue de 150 à 153 millions de m³, avec un taux de 33% à 34%.

Évolution des retenues des barrages entre le 30 et le 31 janvier. (Source: Maa Dialna)

BarrageCapacité totale (Mm3)Réserves au 30 janvier (Mm3)Taux de remplissage au 30 janvier (%)Réserves au 31 janvier (Mm3)Taux de remplissage au 31 janvier (%)Évolution du volume (Mm3)
Total (de tous les barrages au Maroc)16.7629.98359,5102.8761,3304
Al Wahda3.5223.039863.20490165
Al Massira2.656384143951411
Bin El Ouidane1.215499415144215
Idriss 1er1.129708627366528
Sidi Med Ben Abdellah9749539794797-6
Oued El Makhazine6726721006721000
Ahmed El Hansali668436654466610
Dar Khrofa480260542865926
Mansour Dahbi44515033153343
Hassan II39210025103263

Ces gains devraient se maintenir, portés par les pluies qui continuent de toucher plusieurs régions du Royaume et par les nouveaux épisodes annoncés, susceptibles d’augmenter les apports et d’améliorer le niveau des retenues.

Les prochains relevés pourraient ainsi traduire plus clairement l’impact sur les barrages connectés aux bassins les plus réactifs. Dans certaines zones, la progression des débits entrants est de nature à accélérer la recharge, notamment sur les ouvrages encore loin de leur capacité maximale.

Par Hajar Kharroubi
Le 31/01/2026 à 12h00
