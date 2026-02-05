Société

Inondations: les évacuations se poursuivent, plus de 143.000 personnes déplacées

Les autorités locales de Ksar El Kébir mènent, mardi 3 février, une opération d’évacuation urgente d'un centre d’hébergement qui abritait plus de 650 personnes. (S.Kadry/Le360)

Face aux risques persistants de crues, les autorités poursuivent les opérations d’évacuation progressive des populations exposées. Selon les dernières données du ministère de l’Intérieur, arrêtées au jeudi 5 février au matin, plus de 143.000 personnes ont été transférées vers des zones sûres dans le cadre d’interventions préventives.

Le 05/02/2026 à 15h18

Les opérations d’évacuation progressive des habitants de plusieurs communes territoriales exposées aux inondations se poursuivent, conformément à une approche graduée tenant compte du niveau de danger et de l’ampleur des dégâts potentiels. Les autorités ont mobilisé l’ensemble des moyens logistiques nécessaires afin d’assurer le transfert des personnes concernées dans les meilleures conditions.

Selon les données actualisées communiquées par le ministère de l’Intérieur jusqu’au jeudi 5 février au matin, ces interventions ont permis l’évacuation et le déplacement de 143.164 personnes dans plusieurs provinces, dans le cadre d’actions préventives destinées à garantir la sécurité des citoyens.

Dans le détail, la province de Larache concentre le plus grand nombre d’évacuations avec 110.941 personnes concernées. Elle est suivie par la province de Kénitra, où 16.914 habitants ont été transférés, puis la province de Sidi Kacem avec 11.696 personnes évacuées et enfin, la province de Sidi Slimane, qui compte 3.613 personnes déplacées.

#Inondations#Larache#kénitra#Sidi Kacem#Maroc#pluies#Barrage

LEs contenus liés

Société

À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?

Société

Sidi Kacem: poursuite des évacuations préventives face à une éventuelle montée des eaux de l’oued Sebou

Société

Ksar El Kébir: accès réglementé à la ville pour le plein déploiement des mesures d’urgence et de secours

Société

Inondations à Ksar El Kébir: suspension exceptionnelle des cours pendant une semaine

