Sidi Kacem: poursuite des évacuations préventives face à une éventuelle montée des eaux de l’oued Sebou

Face à la montée inquiétante des eaux de l’oued Sebou, les opérations d’évacuation des habitants se sont poursuivies, dimanche, dans la commune d’Al Haouafate, relevant de la province de Sidi Kacem. Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation renforcée des autorités provinciales et locales afin de prévenir tout risque pour la population.

Des évacuations préventives et rapides ont été menées au profit de plusieurs douars situés à proximité des rives de l’oued, notamment Lahmidiyine, Drarsa, Laazib et Sahraoui. Les familles concernées ont été transférées vers des zones sûres, aménagées et équipées pour les accueillir dans de bonnes conditions.

Les autorités de Sidi Kacem accompagnent les habitants d’Al Haouafate vers des zones sûres lors des opérations d’évacuation préventives face à la montée des eaux de l’Oued Sebou.

Pour faire face à la situation, un important dispositif humain et logistique a été déployé, mobilisant les Forces Armées Royales, la Gendarmerie royale, la Protection civile et les Forces auxiliaires, sous la supervision des autorités locales. Cette mobilisation a permis d’organiser les évacuations dans de bonnes conditions, en veillant à la sécurité des habitants et à la protection de leurs biens.

En complément de ces mesures, les autorités ont lancé des opérations de distribution de denrées alimentaires de base au profit des populations temporairement isolées après la submersion de plusieurs axes routiers. Même si ces zones ne sont pas inondées, l’élévation du niveau des eaux a rendu l’accès difficile, nécessitant l’acheminement de l’aide.

Ces interventions s’inscrivent dans le cadre du plan d’urgence provincial déployé à Sidi Kacem, destiné à sécuriser les zones vulnérables et à atténuer les répercussions des récentes perturbations météorologiques sur les populations rurales et les infrastructures.

Les autorités provinciales et locales demeurent en état de vigilance accrue, surveillant de près l’évolution du niveau de l’oued Sebou, et se tiennent prêtes à intervenir à tout moment pour apporter l’assistance nécessaire aux citoyens.