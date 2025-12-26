Inondations à Sidi Kacem: comment des interventions rapides ont évité le pire

Les crues à l'Oued Rdem dans la province de Sidi Kacem.

À Sidi Kacem, le pire a été évité. Les habitants des communes de Zirara et Chabanate ont été rapidement évacués après le débordement de l’Oued Rdem. Sur le terrain, la coordination rapide et efficace des autorités locales a permis de limiter les risques au maximum et d’éviter toute perte humaine.

L’Oued Rdem est un affluent saisonnier qui prend naissance dans les collines environnantes de Sidi Kacem. Il traverse plusieurs zones agricoles, ce qui le rend essentiel pour l’irrigation, mais également dangereux en cas de crue. Comme de nombreux oueds au Maroc, il est intermittent: calme, voire asséché en été, mais susceptible de connaître des crues soudaines en période hivernale.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la région ont provoqué une montée rapide des eaux, menaçant directement les populations riveraines ainsi que le bétail. Mobilisées dès les premières alertes, les équipes de secours ont procédé à l’évacuation de nombreux habitants et de leurs troupeaux, limitant ainsi les dégâts potentiels.

Cette gestion de crise témoigne de la capacité des services locaux à faire face efficacement aux catastrophes naturelles et à protéger les populations exposées.