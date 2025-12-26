Société

Inondations à Sidi Kacem: comment des interventions rapides ont évité le pire

Les crues à l'Oued Rdem dans la province de Sidi Kacem.

Par La Rédaction
Le 26/12/2025 à 10h48

VidéoGrâce à une mobilisation rapide des autorités locales, les inondations provoquées, jeudi, par la crue soudaine de l’Oued Rdem à Sidi Kacem n’ont pas fait de victimes. L’évacuation préventive des habitants et du bétail dans les communes de Zirara et Chabanate a évité bien des dégâts.

À Sidi Kacem, le pire a été évité. Les habitants des communes de Zirara et Chabanate ont été rapidement évacués après le débordement de l’Oued Rdem. Sur le terrain, la coordination rapide et efficace des autorités locales a permis de limiter les risques au maximum et d’éviter toute perte humaine.

L’Oued Rdem est un affluent saisonnier qui prend naissance dans les collines environnantes de Sidi Kacem. Il traverse plusieurs zones agricoles, ce qui le rend essentiel pour l’irrigation, mais également dangereux en cas de crue. Comme de nombreux oueds au Maroc, il est intermittent: calme, voire asséché en été, mais susceptible de connaître des crues soudaines en période hivernale.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la région ont provoqué une montée rapide des eaux, menaçant directement les populations riveraines ainsi que le bétail. Mobilisées dès les premières alertes, les équipes de secours ont procédé à l’évacuation de nombreux habitants et de leurs troupeaux, limitant ainsi les dégâts potentiels.

Lire aussi : Inondations: comment le Maroc compte mieux protéger les zones vulnérables

Cette gestion de crise témoigne de la capacité des services locaux à faire face efficacement aux catastrophes naturelles et à protéger les populations exposées.

Par La Rédaction
Le 26/12/2025 à 10h48
#Inondations#Sidi Kacem#Oued Rdem#Autorités#Secours

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Salé: Redal pointée du doigt pour sa gestion défaillante du réseau d’assainissement

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

L’Association nationale des médias et des éditeurs mobilisée pour les victimes des inondations à Safi

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations: comment le Maroc compte mieux protéger les zones vulnérables

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Safi: un individu interpellé pour diffusion de fausses informations sur le bilan des inondations

Articles les plus lus

1
Il avait traité Trump de «débile»: l’ambassadeur algérien à Beyrouth officiellement débarqué, mais…
2
Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs
3
Or à 4.500 dollars l’once: la bijouterie marocaine prise en étau entre marchés mondiaux et contraintes locales
4
2025 ferme les yeux, 2026 entrouvre la lumière
5
Ouverture officielle du zoo de Aïn Sebaâ le lundi 29 décembre: une renaissance attendue depuis plus de dix ans
6
Recouvrement des taxes locales: la tension monte, les syndicats haussent le ton sur fond de conflit entre l’Intérieur et les Finances
7
À Tanger, la messe de minuit illumine les églises et célèbre le vivre-ensemble
8
CAN 2025. Rabat inaugure une nouvelle fan zone sur l’avenue de la Victoire
Revues de presse

Voir plus