L’Association nationale des médias et des éditeurs mobilisée pour les victimes des inondations à Safi

Le président de l'ANME, Driss Chahtane, et les membres de l'association au chevet des populations sinistrées par les inondations survenues à Safi.

Le 25 décembre 2025, l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a organisé une caravane de solidarité à Safi, offrant des aides matérielles aux sinistrés et exprimant ses condoléances aux familles touchées par les récentes inondations.

Par La Rédaction
Le 25/12/2025 à 17h56

L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a organisé, le jeudi 25 décembre 2025, une caravane de solidarité en faveur de la population de Safi, durement touchée par de violentes inondations ayant causé d’importantes pertes humaines et de lourds dégâts matériels.

Lors de la caravane de solidarité de l'ANME avec les sinistrés de la ville de Safi.

Cette initiative humanitaire a permis à l’association d’apporter des aides matérielles aux personnes et aux familles affectées par les crues, dans un contexte marqué par l’ampleur des pertes et la détresse des populations sinistrées. À travers cette action, l’association a souhaité contribuer à l’allègement des souffrances des victimes et manifester un soutien concret face aux conséquences de cette catastrophe naturelle.

Lire aussi : Driss Chahtane réélu à la tête de l’ANME: cap sur les grands chantiers de la presse

Les membres de la délégation ont également tenu à présenter leurs condoléances et leur profonde compassion aux familles endeuillées, tout en exprimant leur solidarité avec l’ensemble des habitants touchés par ce drame. Cette visite a été l’occasion de rappeler l’importance de la mobilisation collective et de l’entraide dans des moments aussi éprouvants.

Par cette démarche, l’Association nationale des médias et des éditeurs réaffirme son engagement citoyen et son rôle social, en parallèle de ses missions professionnelles, en s’impliquant activement dans des actions de solidarité et de soutien aux populations victimes de catastrophes naturelles.

La délégation de l’association était conduite par son président, Driss Chahtane, accompagné des membres Fatima Zahra Ouriaghli, Khalid El Hariry et Mokhtar Larhzioui, qui ont souligné la volonté de l’association de poursuivre ce type d’initiatives solidaires partout où le besoin se fait sentir.

#ANME#Médias#Safi#Inondations

