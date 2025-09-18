Idriss Chahtane réélu à la tête de l’ANME: cap sur les grands chantiers de la presse

Idriss Chahtane rempile à la tête de l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME). Réunis jeudi 18 septembre 2025 en Assemblée générale ordinaire à Casablanca, les membres ont plébiscité son bilan et défendu la nécessité de poursuivre sur la voie de la continuité pour relever les grands défis qui attendent le secteur.

Trois chantiers prioritaires

Dans une déclaration pour Le360, Idriss Chahtane a souligné que son second mandat sera marqué par la poursuite de plusieurs chantiers stratégiques. «Une série de projets que nous avons lancés durant la première étape doivent être menés à bien. Le plus important est le projet national de la presse, où notre association doit être fortement représentée, surtout après le renforcement du statut juridique de l’éditeur», a-t-il expliqué.

Le président réélu a également insisté sur la nécessité de débloquer le soutien public avant la fin de l’année afin de renforcer économiquement les entreprises médiatiques, qu’elles soient grandes, moyennes, petites ou régionales.

Un autre chantier de taille concerne la couverture médiatique de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. «Nous préparons toutes les conditions pour que la presse nationale exerce sa mission dans les meilleures conditions. Prochainement, nous dévoilerons un plan ambitieux pour accompagner le journalisme sportif», a-t-il annoncé.

La continuité saluée par les membres

Pour Fatima Zahra Ouriaghli, membre du bureau exécutif de l’ANME, la réélection de Chahtane était une évidence. «La majorité des éditeurs a choisi de renouveler sa confiance à Idriss Chahtane, saluant des réalisations excellentes et un engagement total au service de l’association. Son dévouement et les projets menés au cours des trois dernières années ont été largement soulignés. Pour les membres, la continuité est essentielle, et il apparaît comme le mieux placé pour poursuivre les chantiers en cours, notamment face aux défis majeurs qui s’annoncent: l’avenir du Conseil national de la presse, les réformes législatives en préparation et la pérennité de l’entreprise de presse», a-t-elle expliqué.

Des réformes structurelles attendues

De son côté, Mokhtar Laghzioui, membre du bureau exécutif, a insisté sur l’urgence de réformer en profondeur le secteur. «Le principal défi est d’organiser définitivement la profession, afin qu’elle soit réglementée comme les autres métiers et protégée des intrusions. Le second défi est de permettre aux entreprises de presse de garantir des conditions de travail dignes aux journalistes, avec des salaires corrects et une stabilité qui leur permette de suivre les grandes questions de société», a-t-il souligné.

Un second mandat sous le signe de la consolidation

La réélection d’Idriss Chahtane marque donc la volonté des éditeurs de poursuivre la dynamique initiée depuis trois ans. Entre structuration juridique, renforcement économique et défis médiatiques majeurs, l’ANME place son nouveau mandat sous le signe de la consolidation et de l’action collective pour l’avenir de la presse marocaine.