La finale de la CAN, leur amitié, la famille, le Maroc… Achraf Hakimi, Kylian Mbappé et Malik Bentalha se livrent sans détour

Achraf Hakimi, Kylian Mbappé et Malik Bentalha étaient les invités de l'émission The Bridge , animée par Aurélien Tchouaméni, Sandy Heribert et Donel Jack’sman, et diffusée sur YouTube le 2 avril 2026.

Si l’amitié qui lie Achraf Hakimi et Kylian Mbappé est de notoriété publique, rares sont pourtant les moments télévisés où les deux amis - mais qui restent pour autant rivaux sur le terrain - se retrouvent réunis à l’écran. Face à Aurélien Tchouamény, les deux stars du ballon rond se sont prêtées volontiers au jeu des questions-réponses et ont, en toute décontraction, partagé des anecdotes à leur sujet. Malik Bentalha, lui aussi invité de l’émission, s’est naturellement inscrit dans l’échange bien qu’évoluant sur un autre terrain, celui de la scène et du stand-up, celui-ci étant un ami de longue date des deux joueurs.

Un trophée et une serviette

Avant de débuter l’interview, Donel Jack’sman a ouvert le bal en offrant aux invités des cadeaux symboliques relatifs à un épisode marquant de leur vie. Dans le cas d’Achraf Hakimi, un trophée… un cadeau qu’il a accueilli en riant.

«On ne sait pas si tu vas le garder longtemps», s’est amusé Donel Jack’sman, faisant référence au trophée de la Coupe d’Afrique des nations, que le Sénégal refuse actuellement de restituer au Maroc, désigné gagnant sur tapis vert du tournoi après le retrait de l’équipe sénégalaise du terrain. «Je suis très content, je l’attendais depuis longtemps», a répondu en souriant Achraf Hakimi, puis plus sérieusement, «s’il faut gagner comme ça, on gagnera».

Le capitaine des Lions de l’Atlas s’est ensuite vu gratifié d’un second cadeau. Cette fois-ci, dans la boîte, une serviette, référence à l’épisode des serviettes amenées sur le terrain par l’équipe sénégalaise et que les stadiers, mais aussi Achraf Hakimi et Ismael Saibari ont fait en sorte de jeter hors du terrain.

Une blague que le joueur a accueillie avec humour, tout en notant toutefois, au sujet du déroulement de la finale de la CAN: «ce ne sont pas de bons souvenirs».

L’amitié prime-t-elle sur la victoire? La question à cent points

Les trois hommes se sont ensuite livrés volontiers sur les circonstances de leur rencontre et l’amitié qui les lie. Kylian Mbappé qui a d’abord rencontré Malik Bentalha à l’âge de 18 ans, après l’avoir croisé plusieurs fois au stade et avoir assisté à ses spectacles, est longuement revenu sur sa rencontre avec Achraf Hakimi. «Je le connaissais comme joueur, on avait joué l’un contre l’autre, mais personnellement je ne le connaissais pas. Je lui ai envoyé un message sur Instagram pour lui souhaiter la bienvenue (lorsqu’il a intégré le PSG)», s’est-il remémoré, riant du fait qu’il était étonné de faire la rencontre d’un Marocain qui ne parle pas en français. «Je n’avais jamais rencontré un Marocain né en Espagne», a-t-il expliqué.

Entre les deux hommes, «les choses se sont faites naturellement», explique Kylian Mbappé, se remémorant les heures passées à jouer ensemble à la PlayStation, à faire «des trucs de notre âge», comme par exemple des vidéos TikTok. «On a en archives environ 150 vidéos TikTok», confie-t-il, précisant qu’elles ne seront jamais publiées.

On en apprend plus sur l’amitié entre les deux hommes lorsqu’Achraf Hakimi doit répondre à une question sur la demi-finale en Coupe du monde qui opposait le Maroc à la France en 2022. Mise en situation: Et s’il se trouvait seul derrière Kylian Mbappé, se rapprochant dangereusement du but, que ferait-il? Le tacler quitte à prendre le risque de le blesser parce que Dima Maghrib et qu’il y a de bons médecins en France? Ou bien faire passer d’abord l’amitié avant le football et ne pas le tacler? La réponse de Hakimi n’a pas tardé: «Oui bien sûr, je le tacle… et ensuite je lui laisse mon kiné». Une réponse qui a provoqué l’hilarité du plateau et l’approbation de Mbappé, parfaitement d’accord avec son ami sur la marche à suivre dans ce genre de situation.

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«C’est mon frère, mais ce n’est pas mon frère sur le terrain. L’envie de victoire prend le dessus, même si on n’oublie pas qu’on est potes. Mais je sais que s’il doit me balayer il va le faire, et vice versa», a ainsi confirmé le capitaine de l’équipe de France.

Toutefois, cette amitié peut donner lieu à des situations cocasses sur le terrain, convient-il. «Le pire match c’était la demi-finale de la Coupe du monde. Je pense qu’on n’a fait que parler pendant une heure et demie. On a organisé nos vacances parce qu’on partait ensemble. Il me demandait si ma famille était venue. Je lui disais que oui, ils sont tous là-bas», s’est-il remémoré en riant.

Et de poursuivre: «pendant la Coupe du monde, on se voyait tous les jours, on se parlait tous les jours, on jouait ensemble en ligne à la Play et à Football manager», convenant toutefois qu’à mesure qu’une rencontre entre la France et le Maroc approchait, le football prenait le pas.

L’amour du pays

Après le sujet de la Coupe du monde, la CAN a sans surprise été au centre des discussions entre animateurs et invités de l’émission, et plus précisément, les raisons qui ont poussé Kylian Mbappé à assister à certains matchs et pas à d’autres lors de la tenue du tournoi au Maroc. En effet, le joueur s’est retrouvé au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux après avoir assisté au match que jouait le Maroc contre le Mali, à Rabat, et au match qui opposait le Cameroun à la Côte d’Ivoire à Marrakech, mais jamais à aucun match d’Algérie.

Une question embarrassante pour le joueur né d’une mère algérienne et d’un père camerounais. Expliquant que s’il avait à choisir entre les deux pays, il jouerait pour la sélection camerounaise, Mbappé a également mis les choses au clair. «Je suis parti à Rabat juste pour voir Achraf, sinon je n’avais rien à faire là-bas. (Le reste du temps), j‘étais à Marrakech et le match qui se jouait là-bas était celui du Cameroun. Et Cameroun/Côte d’Ivoire, c’était un bon match à voir», a-t-il ainsi déclaré.

À travers cette question et sa réponse, Kylian Mbappé a soulevé un sujet délicat, celui du choix que font les footballeurs des sélections avec lesquelles ils souhaitent jouer. Si la France s’est imposée comme une évidence, lui qui y est né et y a grandi, il en va de même pour Achraf Hakimi et le Maroc. Ainsi, conviennent les deux amis, c’est un choix qui se fait avec le cœur, et pour Hakimi la question ne se posait pas.

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Ce choix qu’il convient de faire à un moment de sa carrière, Malik Bentalha y a lui aussi été confronté. Ainsi, comme l’explique l’humoriste qui vient de prendre les rênes du Marrakech Comedy Show qui se tiendra en juin à Marrakech, celui-ci a pris la décision de ne plus jouer dans des salles, comme l’Olympia, appartenant à Vincent Bolloré, ni à passer sur les médias de son groupe.

«À partir d’un moment, tu arrives à un certain âge et tu as besoin de te sentir aligné avec tes valeurs, avec tes principes. Si tu arrives à dormir et à te regarder dans une glace, c’est le principal», explique ainsi l’humoriste dont le nouveau spectacle rencontre un franc succès.

La famille, le socle fondamental d’Achraf Hakimi

Enfin, c’est au sujet de sa proximité avec sa famille qu’Achraf Hakimi a été invité à réagir. Un exercice auquel s’est prêté volontiers le joueur. «Dans notre culture, la famille est très importante (…). Depuis que je suis petit, je suis resté proche de mes parents. Je me rappelle de mon père qui me ramenait tous les jours à l’entrainement. On faisait 30 minutes à l’aller, 30 minutes au retour, et on parlait de tout. Ce n’était pas mon papa, c’était mon pote. On parlait de tous les sujets, de tout ce dont tu ne peux pas parler avec ta mère», a-t-il expliqué dans une rare confidence sur son père.

Quant à sa relation avec sa mère, il en souligne la force. «L’amour que te donne ta mère, quand tu rentres de l’entrainement, que tu es blessé, qu’elle te fait des massages et reste à tes côtés pour tout… », a-t-il ainsi avancé, ne trouvant pas les mots pour continuer. «Pour moi, l’amour de ma famille, de mes frères, de mes amis, c’est très important pour bien performer et surtout dans les moments les plus difficiles (…) Ma mère, mon père et ma famille sont les piliers de ma vie», a-t-il ajouté.

Mais lui, père de deux enfants avec l’actrice espagnole d’origine tunisienne Hiba Abouk? Quel genre de père est-il?

«Je pense que je suis un peu comme mes parents. Je donne de l’amour à mes enfants. Ils n’ont pas le même style de vie que j’avais quand j’étais plus jeune, quand je n’avais pas les moyens d’acheter beaucoup de choses, de m’habiller… J’essaie de faire en sorte qu’ils restent humbles et de leur apprendre que c’est avec le travail que tu réussis dans la vie», explique Achraf Hakimi.

Pour lui, il est essentiel que tous les enfants accèdent aux mêmes chances, celles de poursuivre leurs rêves et c’est la raison pour laquelle il a créé une fondation au Maroc. «Maintenant que j’ai les moyens que je n’avais pas quand j’étais petit, j’essaie d’aider les autres», confie-t-il. Le partage pour Achraf Hakimi est une valeur fondamentale et, explique Malik Bentalha à son sujet, elle se révèle aussi pendant le mois de Ramadan.

«Parfois pendant le Ramadan, il m’arrive d’être seul à Paris et Achraf m’envoie un message pour me demander où je suis et ce que je fais… et je débarque chez lui», explique-t-il, à l’instar de Kylian Mbappé, lui aussi invité chez Achraf Hakimi pour partager le ftour pendant le mois de Ramadan.

Un bel exemple d’amitié et un beau rappel de valeurs fondamentales.