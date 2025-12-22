CAN 2025: signés Hassan Hajjaj, les crampons Under Armour d’Achraf Hakimi célèbrent l’artisanat marocain

La nouvelle paire de crampons Under Armour d'Achraf Hakimi, signée par l'artiste Hassan Hajjaj et conçus à l'occasion de la CAN.

Pensée comme un projet à la fois sportif, culturel et symbolique, la nouvelle paire de crampons d’Achraf Hakimi va faire de nombreux émules. L’ambassadeur d’Under Armour a en effet dévoilé une nouvelle paire de Shadow Elite, designée par Hassan Hajjaj.

On connaît l’artiste pour son univers visuel mêlant traditions du Maroc et influences pop contemporaines. Ici, il a transposé cet héritage artisanal sur une chaussure de football pensée pour le très haut niveau. Le design, dominé par des teintes rouges et noires rehaussées de lacets blancs, fait dialoguer patrimoine et performance.

«Le design de cette chaussure a été inspiré par la sfifa, une technique de tressage délicate et complexe de fils colorés utilisés pour décorer les bords des djellabas traditionnelles marocaines. C’est un élément clé de l’artisanat marocain. Le genre d’artisanat transmis à travers les générations. Hassan Hajjaj a transformé ce détail en design de performance. Tradition cousue dans l’innovation. La culture incrustée dans le sport. Avec une chaussure en édition limitée qui raconte une histoire bien au-delà du terrain», peut-on lire en présentation.

Produite en édition extrêmement limitée, la paire ne sera déclinée qu’en 30 exemplaires dans le monde. Chaque paire a été confectionnée pour épouser l’ergonomie exacte du pied d’Achraf Hakimi, excluant toute logique de production de masse.

Lire aussi : Achraf Hakimi et Hassan Hajjaj inaugurent un café pop-store à Casablanca

Les crampons sont présentés dans une boîte conçue à la main dans la médina de Marrakech par le jeune artisan Zakaria Elghozail, transformant l’objet sportif en véritable pièce de collection.

Sur son compte Instagram, l’équipementier a présenté cette nouvelle création en valorisant le patrimoine culturel marocain. «Cette collaboration avec Hassan Hajjaj ne se limite pas à mêler tradition et innovation. Il s’agit d’honorer l’endroit d’où vous venez, tout en perturbant votre destination. Votre héritage n’est pas votre passé. C’est votre pouvoir. Nous avons mis le design de performance contemporain entre les mains d’artisans marocains avec une histoire significative à raconter à travers l’artisanat», indique ainsi Under Armour sous les clichés de la paire de crampons, pris par Hassan Hajjaj.

L’opération se prolonge par une activation locale et solidaire. En effet, les 30 paires seront mises en vente exclusivement au Café JUJ, un café et concept store éphémère récemment inauguré à Casablanca par Achraf Hakimi et Hassan Hajjaj. L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation Achraf Hakimi, engagée dans l’autonomisation des jeunes à travers l’éducation, le sport et le développement communautaire.