Achraf Hakimi, plus stylé que jamais, confirme son statut de nouvelle icône de la mode dans les pages d’un célèbre magazine

C’est avec la même aisance qu’Achraf Hakimi foule la pelouse des stades et prend la pose face à l’objectif des photographes de mode. Soignant son style et son image, le Lion de l’Atlas partage régulièrement sur son compte Instagram des photos de ses looks, lors de shootings de mode ou d’évènements mondains auxquels il participe.

Cette fois-ci, c’est sur les pages en papier glacé de L’Officiel Saint Barth qu’on le retrouve, plus élégant que jamais.

La publication a partagé sur son compte Instagram plusieurs clichés tirés de son dernier shooting de mode avec l’international marocain qui évolue au PSG et dispute actuellement la Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec les Lions de l’Atlas. Décrit comme «l’homme de notre temps», Achraf Hakimi, 25 ans, est qualifié par le magazine de «nouvelle sensation du PSG et tête de proue de l’équipe marocaine, (qui) incarne la jeunesse, la force et le style».

Habillé dans cette série par de grandes marques telles que Balmain, Miu Miu, Dior ou encore Fendi, Achraf Hakimi pose avec une aisance de professionnel de la mode. «Au-delà du jeu, le style vestimentaire d’Achraf le positionne comme un candidat principal pour le rôle convoité d’icône de la mode», souligne-t-on en préambule de ce «témoignage d’une carrière méticuleusement orchestrée par son cercle intérieur».

Et la publication de rappeler que le sportif est «célébré à la fois sur le terrain et par des designers renommés», et qu’il représente indéniablement «l’incarnation d’un athlète habile et d’un amateur de style».