Achraf Hakimi et Hassan Hajjaj inaugurent un café pop-store à Casablanca

Achraf Hakimi pose devant l'objectif de Hassan Hajjaj.

Casablanca compte une nouvelle adresse qui risque fort de rencontrer un franc succès. Inauguré par un duo de choc, le café et concept-store Juj ouvre ses portes le temps de la CAN, pour le plus grand plaisir des footeux, des amateurs d’art et des Casablancais en général.

Le 15/12/2025 à 12h19

Après avoir pris la pause devant l’objectif de Hassan Hajjaj il y a quelques mois, Achraf Hakimi retrouve cette fois-ci son complice sur un autre terrain, celui de la restauration et de la culture. En effet, à l’occasion de la CAN, qui se déroule au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le footballeur et l’artiste ont décidé d’unir leurs univers respectifs au sein d’un même endroit, le café et concept-store Juj (deux en arabe).

Situé à Casablanca, en plein cœur du Maarif, l’endroit est fidèle à l’esthétique pop de Hassan Hajjaj. On y retrouve couleurs vives, motifs audacieux et ce savant mélange éclectique de traditions marocaines et de culture pop mondiale si chers à l’artiste de Larache. Le mobilier alterne ainsi objets du quotidien, boîtes de conserve, nattes colorées et tapis en plastique.

Lire aussi : Photographie: Achraf Hakimi prend la pose devant l’objectif de Hassan Hajjaj

La nouvelle adresse, inaugurée le 14 décembre en présence de stars marocaines tels que les rappeurs Draganov, Morad et Stormu ou dans un registre plus sportif Yassine Bono et Azzedine Ounahi, met à l’honneur des métiers de la streed food typiquement marocains à l’instar des vendeurs d’escargot, d’eau ou de jabane. Ici on joue aux dames avec des bouchons de Coca-Cola, on sirote un thé dans un salon marocain, on mange sur le pouce en admirant les œuvres de Hassan Hajjaj et on en profite pour faire ses emplettes, car l’endroit est aussi un concept-store.

Ce projet éphémère se veut «un espace où tradition et modernité coexistent» et «un point de rencontre pour la jeunesse du Maroc, où la culture et la communauté se rejoignent», explique la nouvelle enseigne sur son compte Instagram.

#Casablanca#Achraf Hakimi#cafés#Football

