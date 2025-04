Photographie: Achraf Hakimi prend la pose devant l’objectif de Hassan Hajjaj

Après Madonna, Will Smith, Billie Eillish ou Cardi B, pour n’en citer que quelques-unes des célébrités qui ont épousé l’univers pop et coloré de Hassan Hajjaj, c’est au tour d’Achraf Hakimi de poser dans le studio, reconnaissable entre mille, de l’artiste plasticien marocain.

Sur son compte Instagram, Hassan Hajjaj a partagé quelques clichés du capitaine des Lions de l’Atlas, aux côtés duquel, une fois n’est pas coutume, il a également pris la pose. «Normalement, je n’aime pas avoir de photos de moi», explique l’artiste, qui a pourtant dérogé à la règle, se disant «si fier et honoré d’avoir ce moment incroyable avec Achraf Hakimi». Et de remercier le footballeur pour son temps et son soutien.

De beaux clichés sur lesquels le joueur marocain, évoluant au Paris Saint-Germain, laisse libre cours à sa passion pour la mode en posant, sur un fond pastel imprimé de carreaux verts et portant l’inscription en arabe «qif» (Stop), dans un look chic et décontracté, composé d’une sage chemise bleu ciel rayée au col fermé, un cardigan beige, un pantalon large gris et des baskets blanches.