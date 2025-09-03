Under Armour X Mansory: Achraf Hakimi, super star d’une incroyable publicité

«L’athlète est la machine la plus puissante au monde», tel est le crédo de la nouvelle collaboration du moment, celle qui associe l’entreprise de personnalisation de voitures de luxe Mansory à Under Armour, «deux maîtres de l’innovation en matière de performance dans un partenariat qui allie la beauté de l’ingénierie à la fougue indéniable du sport», annonce l’équipementier sportif sur son site.
Dans une publicité digne d’une superproduction, Achraf Hakimi, nouveau visage d’Under Armour, incarne la puissance de l’athlète face à la machine. La scène, tournée dans la pénombre d’un hangar devant un public, oppose le joueur marocain à une voiture de luxe personnalisée par Mansory et pilotée par Antonio Rüdiger, défenseur international allemand du Real Madrid et lui aussi ambassadeur de la marque.
La collaboration d’Under Armour avec l’arrière droit vedette du Paris Saint-Germain et de l’équipe nationale du Maroc, Achraf Hakimi, a été annoncée au mois de mars 2025. «La résilience et la détermination obstinées de Hakimi, son amour pour son héritage, son grand sens du style et son aspiration à la grandeur font de lui le candidat idéal pour Under Armour», annonçait alors l’équipementier.
A la clé de la nouvelle collaboration entre Under Armour et Mansory, les Magnetico Elite 5 Mansory, éditées dans une série exclusive de 96 paires seulement et déjà écoulées. Les fans pourront se rabattre sur la collection complète Under Armour x Mansory, lancée le vendredi 22 août, qui comprend dix huit articles exclusifs dans les catégories football et vêtements de sport d’UA.