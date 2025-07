Achraf Hakimi et Imaan Hammam, le couple qui affole la Toile

Achraf Hakimi et Imaan Hammam, photographiés dans les rues de New York.

Au lendemain de la victoire écrasante du PSG sur le Real Madrid le 9 juillet au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey, dans le cadre de la Coupe du monde des clubs, c’est dans les rues de New York qu’ont été aperçus et photographiés la top model maroco-éyptienne Imaan Hammam et l’international marocain Achraf Hakimi.

Achraf Hakimi et Imaan Hammam dans les rues de New York, en juillet 2025.

Une ballade complice entre la super star du ballon rond et la super star des podiums qui n’est pas passée inaperçue. Car depuis quelques temps, les deux célébrités s’affichent de plus en plus souvent ensemble. Le jour du match, Imaan Hammam, vêtue d’un maillot du PSG – relooké à sa manière – faisait partie des supporters de l’équipe française au MetLife Stadium.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la top fait le déplacement pour assister à un match du PSG, ou plutôt d’Achraf Hakimi. En effet, en mai dernier, elle était présente à la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan.

En mars dernier, leur complicité s’affichait également en couverture de Vogue Arabia. Un magazine familier aux deux stars, toutes deux passionnées de mode, puisqu’elles ont fait la couverture de plusieurs de ses éditions. Le couple s’est ainsi prêté au jeu d’une séance photo et d’une interview croisée, se confiant sur leurs parcours respectifs, leurs carrières, leurs familles, leurs origines…

Très discret sur sa vie privée depuis sa séparation avec l’actrice tunisienne Hiba Abouk, mère de ses deux enfants, en 2023, c’est la première fois qu’Achraf Hakimi s’affiche en public avec une autre femme. Quant à Imaan Hammam, celle-ci observe la même discrétion sur sa vie sentimentale.

Ce mystère ajoute une dose d’intrigue à cette relation qui, pour les fans, semble réunir tous les ingrédients d’une romance naissante. Ils sont beaux, jeunes et célèbres. Il est l’un des plus grands joueurs de football au monde, elle est l’une des top model les plus célèbres du moment… Deux stars portant très haut les couleurs du Maroc, leur pays d’origine. Forcément, on a envie d’y croire.