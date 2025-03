Rencontre entre le ministre de la Communication, Mehdi Bensaïd et l’Association nationale des médias et des éditeurs

Lors de cette rencontre avec le ministre de tutelle, l’ANME a réitéré son engagement à travailler dans un cadre juridique clair et transparent, en total respect des procédures et dispositions réglementaires, afin de protéger les droits des entreprises et des professionnels des médias.

La réunion a permis également de résoudre le problème d’accès aux cartes de transport ferroviaire, notamment pour les journalistes travaillant dans le secteur public.

Ainsi, souligne l’ANME dans un communiqué, 2025 sera la dernière année où les journalistes du secteur public bénéficieront, à titre exceptionnel, de la carte de transport ferroviaire gratuit, en attendant que leur situation soit régularisée avec les administrations des médias concernés.