Driss Chahtane nie tout financement indu et se dit prêt à une enquête parlementaire

Driss Chahtane, fondateur et patron de Chouf TV, affirme n’avoir jamais bénéficié d’aides indues de l’État. Il annonce accepter la mise en place d’une commission parlementaire d’enquête afin d’éclairer des accusations portées par Mohammed Ouzzine, qu’il juge fausses et préjudiciables à la crédibilité de l’institution législative.

Par La Rédaction
Le 23/12/2025 à 21h35

Dans une publication adressée au président de la Chambre des représentants, Driss Chahtane a annoncé donner son accord à la constitution d’une commission parlementaire d’enquête, destinée à vérifier ce qu’il qualifie d’allégations mensongères formulées par Mohammed Ouzzine, secrétaire général du Mouvement populaire, devant les représentants de la nation.

Le patron de Chouf TV affirme n’avoir jamais perçu «ne serait-ce qu’un dirham» du Centre cinématographique marocain ni bénéficié d’un quelconque soutien du ministère de la Communication, en dehors du paiement direct des salaires des journalistes, un dispositif appliqué, selon lui, à l’ensemble des entreprises de presse marocaines.

Il rejette ainsi toute accusation de financement indu ou de privilèges accordés à son média. Pour lui, les déclarations de Mohammed Ouzzine relèvent de la désinformation et induisent en erreur les membres de la Chambre des représentants.

Dans son message, Driss Chahtane souligne que l’instauration d’une commission d’enquête permettrait de rétablir la vérité par des mécanismes institutionnels et transparents. Il appelle également le président de la Chambre à prendre les mesures qu’il jugera appropriées à l’encontre de Mohammed Ouzzine, estimant que ses propos portent atteinte à la crédibilité, à la dignité et à la sacralité de l’institution parlementaire.

