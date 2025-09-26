L’Association nationale des médias et des éditeurs installe son nouveau bureau exécutif

L’Association nationale des médias et des éditeurs (AMME) a tenu, ce vendredi 26 septembre 2025, sa première réunion à Casablanca, consacrée à l’installation du nouveau bureau exécutif. Une étape organisationnelle majeure qui traduit la volonté de renforcer la gouvernance de la profession et d’assurer la continuité des actions engagées au cours des dernières années.

Idriss Chahtane, président de l’ANME, sera ainsi épaulé par quatre présidents d’honneur, à savoir Abdelmounaïm Dilami, Ahmed Charai, Bahia Amrani et Abdellah El Ferdaous.

Lire aussi : Idriss Chahtane réélu à la tête de l’ANME: cap sur les grands chantiers de la presse

La nouvelle structure s’appuiera également sur sept vice-présidents. Il s’agit de Aziz Daki, Fatim-Zahra Ouriaghli Hicham Lakhlifi, Mohamed Selhami, Khalid Belyazid, Mohammed Haitami et Khalid El Hariry.

Le secrétariat général a été confié à Mokhtar Laghzioui, assisté par Ichrak Moubsit, tandis que la trésorerie sera assurée par Mohammed Haitami, qui sera épaulé par Hicham Lakhlifi en tant qu’adjoint.

Abdelhamid Jmahri, Fahd Iraqi, Hassane El Guennouni, Ahmed Najim, El Mehdi Allabouch, Lahcen Aouad et Mohamed Taki Allah Abajazim viennent enrichir l’organe exécutif en tant qu’assesseurs.

Un bureau exécutif porteur d’ambitions

La nouvelle équipe s’est engagée à poursuivre plusieurs priorités: consolider l’entreprise de presse, améliorer les conditions de travail des journalistes, défendre la liberté de la presse et renforcer la crédibilité du secteur face aux défis numériques et à la concurrence des plateformes illégales.

Elle ambitionne également de multiplier les concertations avec les pouvoirs publics et les partenaires institutionnels, afin de jouer un rôle fédérateur et d’asseoir la place de la presse nationale sur la scène internationale.

À la suite de cette réunion, le président Idriss Chahtane a rappelé l’esprit de cette nouvelle étape: «Nous sommes conscients de l’ampleur des défis, mais également de la force de notre unité. Notre mission est claire: défendre les intérêts de la presse nationale, améliorer son environnement et préparer l’avenir afin de rendre nos institutions plus fortes, plus crédibles et plus influentes.»

Avec cette nouvelle équipe, l’ANME confirme son rôle central dans la structuration du secteur. Une presse unie, moderne et crédible, tel est le pari de ce mandat, au service du public et de l’image du Maroc.