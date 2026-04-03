Trafic de diplômes à Agadir: la Cour de Marrakech inflige 4 ans de prison à l’universitaire Ahmed Kailech

Quatre ans de prison ferme ont été infligés à l’enseignant universitaire Ahmed Kailech, ce vendredi 3 avril 2026, par la Cour d’appel de Marrakech. Ce verdict sanctionne son implication directe dans un réseau de vente de diplômes de Master au sein de l’Université Ibn Zohr d’Agadir.

Une peine identique a été prononcée contre un notaire de la ville, tandis que l’épouse du professeur, avocate stagiaire, a écopé de deux ans de prison ferme pour sa participation à ce trafic contre rémunération.

Le dossier a également éclaboussé le milieu judiciaire de Safi. Le chef du greffe du tribunal de première instance a été condamné à un an de prison ferme, et son fils, lui aussi avocat stagiaire, à huit mois de détention. Sur l’ensemble des personnes poursuivies dans cette affaire de corruption, un seul prévenu a été innocenté par le tribunal.

Ces condamnations viennent punir un système qui permettait d’obtenir des diplômes en échange d’argent ou d’influences, au détriment du mérite académique.

Lire aussi : Trafic de diplômes à Agadir: une commission d’inspection centrale mène l’enquête

L’enquête, ordonnée par le juge d’instruction, a prouvé que l’accès à la Faculté de droit d’Agadir faisait l’objet de manipulations graves. Le tribunal a ainsi confirmé la responsabilité de Ahmed Kailech, qui était déjà placé en détention à la prison de l’Oudaya à Marrakech durant toute la procédure.

Les autres condamnés, qui comparaissaient en liberté provisoire après le retrait de leurs passeports, connaissent désormais leurs peines. Ce verdict vient clore un dossier qui a provoqué une vive indignation dans le secteur de l’enseignement supérieur au Maroc.