Université Ibn Zohr: clientélisme et corruption au sein de certains départements

La brigade nationale de la police judiciaire devrait conclure son enquête sur les scandales liés à la falsification de diplômes de master à l’université Ibn Zohr d’Agadir. Ainsi, des inscriptions auraient été effectuées et validées sans conditions requises et des diplômes sanctionnant le cursus auraient été délivrés à des étudiants sans qu’ils aient assisté aux modules de formation.

«Les diplômes de Master obtenus dans ces conditions ont permis à certains bénéficiaires de s’inscrire en cycle doctoral et à d’autres de bénéficier de promotions au sein de la fonction publique», rapporte le quotidien en précisant que dans le lot des bénéficiaires figurent «une parlementaire et des fonctionnaires», sans donner plus de détails sur leur identité.

Cette affaire est désormais entre les mains de la brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) qui serait sur le point d’achever son enquête, en épluchant le fond de tous les dossiers d’inscription des structures de master suspectées.

Les mis en cause seront déférés devant le procureur général du Roi près de la cour d’appel d’Agadir, qui décidera de la nature de la poursuite en fonction des chefs d’accusation retenus. Les bénéficiaires seront également convoqués et poursuivis dans le cadre de cette affaire.

Ce scandale avait éclaté il y a quelques années, mais l’affaire avait été classée par l’ancien procureur général, avant d’être ré-examinée par un rapport de la cour des comptes. C’est sur la base de ce rapport que l’enquête de la BNPJ avait été lancée.