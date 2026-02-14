Ksar El Kébir: retour progressif des évacués à partir du 15 février

L’opération de retour débutera dimanche 15 février 2026, en priorité pour plusieurs quartiers et zones résidentielles de la ville de Ksar El Kébir, souligne un communiqué de la préfecture de la province de Larache. Les autorités précisent qu’un dispositif complet a été élaboré, incluant des moyens de transport dédiés, l’identification d’axes sécurisés ainsi qu’un système d’encadrement sur le terrain afin d’assurer la fluidité de l’opération et la sécurité des citoyens.

Dans ce cadre, des trains gratuits seront programmés dès 7 heures depuis la gare de Tanger vers Ksar El Kébir. Des autobus seront également mobilisés, sans frais, depuis plusieurs points de rassemblement afin de faciliter le déplacement des personnes concernées et leur offrir un accompagnement adéquat.

Les autorités soulignent que d’autres zones pourront être intégrées ultérieurement au dispositif, en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain. Les annonces relatives aux prochaines phases seront diffusées par les canaux officiels.

Enfin, il est vivement recommandé aux habitants de ne pas regagner les secteurs non mentionnés dans ledit communiqué avant l’autorisation officielle, le temps que le niveau des eaux baisse suffisamment et que les conditions d’accueil soient réunies. Des points de contrôle seront installés aux entrées des zones concernées afin de garantir le bon déroulement de l’opération et la sécurité de tous.