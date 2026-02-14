Société

Ksar El Kébir: retour progressif des évacués à partir du 15 février

Lors de l'évacuation des sinistrés de Ksar El Kébir, le 3 février 2026. (S.Kadry/Le360)

Les autorités locales de la province de Larache ont annoncé la mise en œuvre d’un plan opérationnel visant à organiser le retour progressif des habitants évacués à la suite des intempéries ayant récemment touché la région. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des mesures prises pour garantir une reprise sécurisée et ordonnée de la vie dans les zones affectées.

Par La Rédaction
Le 14/02/2026 à 13h18

L’opération de retour débutera dimanche 15 février 2026, en priorité pour plusieurs quartiers et zones résidentielles de la ville de Ksar El Kébir, souligne un communiqué de la préfecture de la province de Larache. Les autorités précisent qu’un dispositif complet a été élaboré, incluant des moyens de transport dédiés, l’identification d’axes sécurisés ainsi qu’un système d’encadrement sur le terrain afin d’assurer la fluidité de l’opération et la sécurité des citoyens.

Dans ce cadre, des trains gratuits seront programmés dès 7 heures depuis la gare de Tanger vers Ksar El Kébir. Des autobus seront également mobilisés, sans frais, depuis plusieurs points de rassemblement afin de faciliter le déplacement des personnes concernées et leur offrir un accompagnement adéquat.

Les autorités soulignent que d’autres zones pourront être intégrées ultérieurement au dispositif, en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain. Les annonces relatives aux prochaines phases seront diffusées par les canaux officiels.

Enfin, il est vivement recommandé aux habitants de ne pas regagner les secteurs non mentionnés dans ledit communiqué avant l’autorisation officielle, le temps que le niveau des eaux baisse suffisamment et que les conditions d’accueil soient réunies. Des points de contrôle seront installés aux entrées des zones concernées afin de garantir le bon déroulement de l’opération et la sécurité de tous.

#Larache#Inondations#Maroc

Société

Inondations: la solidarité s’étend aussi aux animaux abandonnés à Ksar El Kébir

Société

Recensement des habitants de Ksar El Kébir se trouvant à Tanger: le démenti formel des autorités

Société

Ksar El Kébir: la montée des eaux du Loukkos s’intensifie et touche de nouveaux quartiers

Société

Inondations à Ksar El Kébir: un camp de 3.000 tentes installé à l’entrée sud de Larache

