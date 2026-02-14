Société

Inondations: lancement d’un plan pour le retour progressif des sinistrés

Lors de l'évacuation du centre d’hébergement Douae (Ksar El Kébir) qui abritait plus de 650 personnes, le 3 février 2026. (S.Kadry/Le360)

Suite à l’amélioration progressive des conditions météorologiques au Maroc, le ministère de l’Intérieur annonce le lancement imminent de mesures destinées à organiser le retour graduel et sécurisé des populations précédemment évacuées après les récentes inondations.

Par La Rédaction
Le 14/02/2026 à 11h15

Cette opération concerne plusieurs communes relevant des provinces de Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane, classées zones sinistrées à la suite de la catastrophe liée aux crues. Les autorités précisent que ce retour ne sera engagé qu’une fois toutes les conditions de sécurité réunies, notamment la restauration des services essentiels.

Depuis le 7 février 2026, les opérations de déblaiement des zones touchées ont débuté progressivement, en fonction de l’évolution de la situation hydrologique. Ces actions incluent l’évacuation des déchets laissés par les inondations, des campagnes de nettoyage, ainsi que la remise en service des réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de télécommunications. La réouverture des routes et pistes vise également à préparer un retour dans des conditions sanitaires et environnementales satisfaisantes.

Les autorités indiquent avoir élaboré, en coordination avec l’ensemble des intervenants, un plan d’action adapté à chaque province concernée. L’objectif est d’assurer la reprise progressive des services publics tout en s’adaptant à l’évolution de la situation sur le terrain, afin de garantir la continuité des services essentiels dès le retour des habitants.

Parallèlement, un dispositif logistique précis a été mis en place pour organiser les déplacements et encadrer le retour par étapes. Les quartiers et douars concernés seront annoncés progressivement via des communiqués officiels, relayés notamment par les autorités locales et par messages SMS adressés directement aux personnes concernées.

Le ministère appelle les habitants des zones non encore autorisées au retour à ne pas se déplacer vers les régions sinistrées avant toute annonce officielle. Des points de contrôle seront installés aux accès des zones concernées afin de s’assurer que seuls les résidents autorisés y accèdent.

#Inondations#Maroc#Larache#kénitra#Sidi Slimane#Crues#Ministère de l'Intérieur

Les autoroutes de l'eau ou le pari stratégique à l'épreuve des inondations

Agriculture: la COMADER appuie les mesures d'urgence après les intempéries et appelle à renforcer la résilience du monde rural

Revue du web. Intempéries: le Roi ordonne un plan d'urgence de 3 milliards de DH pour les sinistrés

Inondations: tout savoir sur le programme d'aide et d'accompagnement des populations sinistrées

