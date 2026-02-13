Société

Agriculture: la COMADER appuie les mesures d’urgence après les intempéries et appelle à renforcer la résilience du monde rural

Un agriculteur. (Photo d'illustration). AFP or licensors

À la suite des récentes intempéries ayant touché plusieurs bassins agricoles, notamment dans la plaine du Gharb et le Loukkos, la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER) a exprimé sa reconnaissance envers les Hautes instructions royales ayant permis le déploiement d’un programme d’aide d’envergure.

La Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER) a exprimé sa «profonde reconnaissance» au roi Mohammed VI pour les Hautes instructions royales ayant conduit à la mise en place d’un programme d’aide destiné aux populations touchées par les récentes intempéries, notamment dans les bassins de production du Gharb et du Loukkos.

Dans un communiqué, la Confédération, au nom de son président et des interprofessions agricoles membres de son conseil d’administration, souligne que ces mesures constituent une réponse majeure face aux dégâts causés par les épisodes climatiques exceptionnels ayant affecté plusieurs zones rurales et agricoles du pays.

L’organisation a également exprimé sa solidarité avec les familles sinistrées, en particulier les agriculteurs et les populations rurales impactées. Elle a salué la réactivité du gouvernement, notamment la déclaration des intempéries comme événement catastrophique et le classement des communes concernées en zones sinistrées.

La COMADER a affirmé sa pleine mobilisation aux côtés des pouvoirs publics pour contribuer à l’identification des besoins prioritaires des filières agricoles. Elle a également réitéré son engagement en faveur du renforcement de la résilience du secteur et de la continuité des chaînes de valeur agricoles, dans une perspective de développement durable de l’agriculture nationale.

