Bassin de la Moulouya: l’équilibre hydrique enfin de retour dans l’Oriental

Coup de boost pour les réserves en eau dans l’Oriental. Les dernières précipitations ont profondément amélioré la situation hydrique du bassin de la Moulouya. Après plusieurs années marquées par la baisse des réserves en eau, les indicateurs montrent une évolution favorable, portée par des apports pluviaux et neigeux significatifs depuis le mois de décembre.

Selon les données de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya, le cumul des précipitations a atteint 77 mm, soit 98 % de la moyenne annuelle habituelle. Ces apports ont eu un impact direct sur les ressources en eau, aussi bien superficielles que souterraines, permettant ainsi une reconstitution progressive des réserves.

Dans une déclaration à Le360, la directrice de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya (ABHM), Narjiss Lamarti, a affirmé que: «Les dernières pluies ont vraiment changé la donne. Elles ont permis d’atténuer le stress hydrique que nous subissions depuis des années. Ce qui est crucial, c’est la recharge des nappes phréatiques, surtout dans des provinces comme Guercif, Jerada ou Figuig, qui comptent énormément sur les eaux souterraines pour l’eau potable».

Au niveau des barrages, la région de l’Oriental a enregistré des apports hydriques estimés à près de 158 millions de mètres cubes. Le barrage Mohammed V a bénéficié de la part la plus importante, avec environ 146 millions de mètres cubes. Cette situation a permis de porter le taux global de remplissage des barrages relevant du bassin de la Moulouya à 52%, soit une augmentation de 14 points par rapport à la même période de l’année précédente.

Dans le détail, le barrage Mohammed V affiche un taux de remplissage avoisinant les 93%, tandis que le barrage Sfisef, situé dans la province de Figuig, atteint près de 99%. Le barrage Hassan II, dans la province de Midelt, enregistre pour sa part un taux de remplissage d’environ 31%.

Parallèlement à cette amélioration conjoncturelle, plusieurs projets hydrauliques structurants sont en cours de réalisation afin de renforcer durablement la capacité de stockage et la gestion des ressources en eau.

Il s’agit notamment du projet de surélévation du barrage Mohammed V, qui portera sa capacité à près d’un milliard de mètres cubes dans la province de Taourirt. À cela s’ajoutent le barrage Targa Oumadi, à Guercif, d’une capacité de 287 millions de mètres cubes, dont le taux d’avancement atteint 84%, ainsi que le barrage Béni Azimane, à Driouch, d’une capacité de 44 millions de mètres cubes, réalisé à hauteur de 90%.

Une fois achevés, ces projets porteront la capacité globale de stockage du bassin de la Moulouya à environ 1,146 milliard de mètres cubes.

«Sur le volet de l’alimentation en eau potable, le complexe hydraulique constitué des barrages sur l’oued Za, Mohammed V et Mechraa Hammadi, assure l’approvisionnement des provinces d’Oujda-Angad et de Taourirt, ainsi que des centres avoisinants», précise Narjiss Lamarti à Le360. La responsable ajoute que ce dispositif contribue également à l’irrigation agricole dans plusieurs périmètres, notamment ceux de Taourirt, Nador et Berkane.

Les volumes actuellement mobilisés permettront d’assurer l’alimentation en eau potable à 100% pour au moins une année, tout en couvrant environ 80% des besoins en irrigation, assure la directrice de l’agence.