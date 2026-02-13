Société

Région de Rabat: après les pluies, les travaux des champs annoncent une campagne agricole prometteuse

Dans la région de Rabat, les agriculteurs s'attendent à une excellente saison agricole. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 13/02/2026 à 08h45

VidéoAprès les fortes pluies qui se sont abattues sur plusieurs régions du pays, les agriculteurs près du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah ont pu reprendre le travail du sol indispensable aux futurs semis et disent s’attendre à une excellente campagne agricole.

«La terre est devenue lourde et compacte après ces dernières pluies. Maintenant qu’il y a du soleil, nous retournons la terre en surface pour la débarrasser de l’excédent d’eau, ce qui la rendra plus légère et nous facilitera le semis», détaille Ali, un agriculteur de la région de Rabat.

Cette préparation du sol entamée, le sexagénaire se montre plutôt optimiste quant au déroulé de la saison agricole freinée à son lancement par les épisodes de forte pluviométrie: «la pluie a également réalimenté les puits dans cette région relativement épargnée par les inondations. Ici, nous produisons du blé tendre, de l’orge, de la courgette et pratiquons l’élevage», dit l’agriculteur dans un paysage où par endroit de jeunes pousses vertes commencent à sortir de terre.

Alentour, les eaux du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah se sont déversées sur une vaste superficie allant jusqu’à s’écraser sur des collines avoisinantes.

Les riverains ont exprimé leur bonheur, regrettant toutefois quelques dégâts causés par les crues des oueds. Kébir, un autre agriculteur de la région, se plaint «de la route rendue impraticable ce qui nous oblige à faire de longs détours pour nous ravitailler», explique Kébir qui cultive des petits pois, de la menthe, de la fève. Il pratique également l’arboriculture et le petit élevage.

Lire aussi : Sur instructions du Roi, un vaste plan d’aide de 3 milliards de DH pour les sinistrés des intempéries

Les pluies diluviennes n’ont pas été sans conséquence, notamment dans les régions du Gharb et du Nord. Aussi, le roi Mohammed VI, fidèle à sa constante sollicitude envers ses sujets et soucieux de la préservation de leur sécurité et de l’amélioration de leurs conditions de vie, a donné ses hautes instructions au gouvernement afin de déployer un vaste programme d’aide et de soutien de 3 milliards de dirhams en faveur des familles et des populations sinistrées.

