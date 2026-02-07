Société

Inondations à Ksar El Kébir: un camp de 3.000 tentes installé à l’entrée sud de Larache

Un camp d’hébergement de plus de 3.000 tentes a été installé à l’entrée sud de Larache. (A.Gadrouz/Le360)

Par Fatima El Karzabi et Adil Gadrouz
Le 07/02/2026 à 09h30

VidéoUn camp d’hébergement de plus de 3.000 tentes a été installé, à titre préventif et actuellement vide, à l’entrée sud de Larache afin d’accueillir, si nécessaire, les populations déplacées en raison des inondations touchant Ksar El Kébir et ses environs. Les images.

Les autorités locales ont mis en place un important dispositif d’accueil à Larache destiné aux personnes affectées par les crues qui frappent actuellement Ksar El Kébir et les douars voisins.

Ce camp, érigé sur une superficie de 10 hectares à l’entrée sud de Larache, comprend plus de 3.000 tentes installées dans le cadre d’une coordination entre les autorités locales, les Forces armées royales, la Gendarmerie royale et la Protection civile.

La réalisation de ce camp s’inscrit dans le cadre de mesures anticipatives visant à héberger, le cas échéant, les familles venant des zones menacées par les inondations, apprend-on auprès des autorités locales.

Le site a été équipé des installations nécessaires pour garantir des conditions d’accueil jugées adéquates, notamment en matière d’hébergement et de logistique.

Face à la montée des eaux à Ksar El Kébir, les autorités ont, pour rappel, opté pour une réaction rapide, faisant de la prévention leur priorité plutôt que de gérer l’urgence dans l’improvisation.

نصب آلاف الخيام بمدخل العرائش لإيواء المتضررين من فيضانات القصر الكبير

Un camp d’hébergement de plus de 3.000 tentes a été installé à l’entrée sud de Larache. (A.Gadrouz/Le360). Adil Gadrouz

Les données actualisées au vendredi 6 février montrent que les opérations d’évacuation des habitants se poursuivent dans le cadre d’une approche anticipative, tenant compte du niveau de risque et de l’ampleur des dégâts potentiels. D’importants moyens logistiques ont été déployés afin de garantir le déplacement des habitants dans des conditions optimales.

Lire aussi : Ksar El Kébir vue du ciel: la montée des eaux se poursuit et engloutit, peu à peu, toute la ville

Grâce à ces interventions, 154.309 personnes avaient été évacuées et relocalisées à travers plusieurs provinces à la date du vendredi 6 février. Plus précisément, 112.695 personnes ont été déplacées dans la province de Larache, où se situe Ksar El Kébir, 23.174 dans la province de Kénitra, 14.079 dans la province de Sidi Kacem et 4.361 dans la province de Sidi Slimane.

Selon les observations de terrain et les prévisions hydrologiques, les inondations ne présentent aucun signe de recul. Au contraire, la situation pourrait se détériorer en raison de la saturation des sols et de la pression exercée par les retenues d’eau situées en amont.

C’est pourquoi les autorités invitent la population à maintenir un niveau maximal de vigilance et de prudence. Il est fortement recommandé de ne pas retourner dans les zones touchées tant que la situation n’est pas stabilisée et qu’aucune instruction officielle n’a été diffusée.

